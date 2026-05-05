Un fallo obliga a Susanna Griso a cortar una conexión en su regreso a 'Espejo Público': "El sonido es infernal"

Susanna Griso ha vuelto esta mañana a 'Espejo Público' tras su sonada ausencia ayer en un día clave. La presentadora tomó las riendas del programa este martes para dirigir las casi cinco horas de actualidad y entretenimiento, pero el directo le jugó una mala pasada, al igual que le sucedió anoche a Iker Jiménez.

Aunque en este caso no fue un fallo con la señal, sino con el sonido durante una conexión. Después de la sección en la que Griso conecta con Alsina para analizar la actualidad mañanera, la presentadora ha dado paso a la redacción para informar de la última encuesta de las elecciones en Andalucía.

Sin embargo, el sonido no era el mejor e imposibilitaba la escucha con claridad de lo que estaba diciendo su compañera, así que de manera brusca Griso cortó la conexión: "Mira, nos llega como si de repente estuviese lloviendo en la redacción de 'Espejo Público' y el sonido es infernal", comentó.

"Cuando mejoremos ese problema de sonido nos pides paso", añadió la presentadora, que aprovechó el tema para poner sobre la mesa a sus tertulianos un resumen del debate andaluz que se emitió anoche en RTVE.

Tras unas breves intervenciones, Griso cortó a sus tertulianos para volver a la redacción: "Ahora sí. Me voy a la redacción de 'Espejo Público'", anunció. Seguidamente su compañera comunicó los datos del sondeo sin problemas de sonido.

El motivo de la ausencia de ayer

Ayer fue una jornada intensa para los programas de actualidad por el juicio de Ábalos, pero la ausencia de Susanna Griso se notó. Sin explicaciones ni alusiones en el programa de ayer, la presentadora colgó un post en Isntagram aclarando lo sucedido, pues sí acudió por la tarde a la presentación del libro de Iván Redondo, exasesor de Pedro Sánchez y colaborador de su programa.

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"Pensé que no llegaba a presentar 'El manual' de Iván Redondo después de una indigestión que me ha tenido K.O. toda la mañana pero aquí estamos. Y mañana prometo volver con la energía intacta", escribió en el texto y hoy, ha cumplido su promesa.