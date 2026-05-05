El exresponsable de marketing de Netflix revela la llamada que recibió del abogado de Mariano Rajoy por una campaña sobre los papeles de Bárcenas: "Si se siente aludido, ¿no lo estará reconociendo ante un juez?"

Antonio Ábalos, responsable de marketing de Netflix en España desde 2016 hasta 2021, ha contado una anécdota inédita sobre una de las campañas más comentadas de la plataforma. En un artículo publicado en ‘El líder amarillo’, el creativo recuerda cómo se gestó la promoción de la tercera temporada de ‘Narcos’, centrada en el cartel de Cali, y cómo aquella acción acabó derivando en una llamada vinculada a Mariano Rajoy.

La campaña jugaba con el paralelismo entre Guillermo Pallomari, el contable del cartel interpretado por Javier Cámara, y Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. “Pallomari es el Bárcenas de Cali… ¿Y si hacemos referencia a los papeles de Bárcenas?”, recuerda Ábalos que planteó alguien durante una reunión con las agencias. De ahí nació una acción publicitaria que imitaba la estética de aquellos documentos y que se remataba con el mensaje: “Sobre todo, que no pillen al tesorero”.

Antes de lanzar esa pieza, Netflix ya había calentado el estreno con una valla que decía “Sé fuerte. Vuelve ‘Narcos’”, en referencia al SMS que Rajoy envió a Bárcenas cuando este fue investigado por corrupción. Según Ábalos, la respuesta fue inmediata, con repercusión en medios, televisión y redes sociales. El creativo sostiene que el equipo no se planteó frenar la campaña porque confiaba en que la sociedad española podía asumir ese nivel de ironía política.

El episodio más llamativo llegó, según su relato, unos días después. Ábalos asegura que recibió en la oficina de Netflix en Ámsterdam una llamada de un abogado que decía representar a “un cliente que aparece mencionado en la campaña publicitaria”. Al preguntarle por su identidad, la respuesta fue directa: “Don Mariano Rajoy”. El exresponsable de marketing recuerda que el letrado apuntó a la aparición de “M. Rajoy” en la pieza y habló de una intención difamatoria.

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Ábalos explica que respondió con un argumento que, según él, cambió el tono de la conversación: “En nuestra campaña aparecen los papeles de Bárcenas, pero no se menciona a su cliente. Si don Mariano Rajoy se siente aludido y decide demandarnos por ello, ¿no estará reconociendo ante un juez que es él quien aparece en esos documentos?”. Siempre según su versión, el abogado pasó entonces de exigir a pedir que consideraran retirar la campaña, algo que Netflix no hizo. “Nunca más volví a tener noticias de aquel abogado”, concluye Ábalos en un texto en el que resume la historia con una frase muy televisiva: “En este país, la realidad tiene mejor guión que cualquier serie de Netflix”.