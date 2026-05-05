Expulsado 'MasterChef' ayer: El programa hace historia con la expulsión de una concursante que ya había sido salvada

La sexta entrega de ‘MasterChef 14’ dejó una de las salidas más inesperadas de la edición. Maggie, que no debía cocinar en la prueba de eliminación, terminó convirtiéndose en la expulsada de la noche después de que Camilla la escogiera para ocupar su lugar. Una decisión que la propia afectada vivió como una puñalada y que acabó marcando el tramo final de la gala.

La noche había empezado con una prueba centrada en las tapas. Los aspirantes tuvieron que actualizar dos elaboraciones tradicionales aplicando técnicas de vanguardia aprendidas durante el concurso. El jurado situó entre los peores trabajos los de Pepe, Gema y Camilla, mientras que Inma y Germán destacaron por mejorar sus propuestas sin perder la esencia de los platos. Finalmente, Inma se impuso como la mejor del reto.

Después, el programa se trasladó a Nuevo Baztán, en Madrid, para una prueba de exteriores con tono romántico: un banquete para celebrar las bodas de oro de una veintena de parejas. El menú, diseñado por la chef Pepa Muñoz, debía servirse a 80 comensales, pero la convivencia en cocinas volvió a generar tensión. La capitanía de Pepe acabó desestabilizando al equipo rojo y Jordi Cruz fue muy duro en la valoración: “Lo que ha pasado en la cocina roja no tiene nombre”.

El juez no suavizó su diagnóstico tras el servicio: “Los comensales ni han tocado el plato o se lo han comido con asco. Ha sido de vergüenza en el comedor y de vergüenza trabajar con vosotros”, sentenció sobre el resultado del equipo condicionado por Pepe. La prueba, planteada como una de las más emotivas de la temporada, terminó con victoria del equipo azul y con varios aspirantes señalando la actitud de su compañero, a quien muchos veían afectado por la expulsión de Paloma la semana anterior.

La eliminación llevó a los delantales negros a los años 80 con una réplica de la Comtessa, la clásica tarta helada de nata y chocolate. Antes de empezar, los aspirantes de la galería salvaron a Camilla, pero el jurado le pidió que eligiera a otro compañero para ocupar su sitio. Ella escogió a Maggie, que pasó de estar a salvo a jugarse su continuidad. La presión le pasó factura: se le cortó la crema, tuvo problemas con el montaje y acabó enfrentándose a las quejas de Javier y Carlota durante el cocinado.

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Tras la cata, Carlota, Annie y Pepe fueron los mejores valorados, dejando a Maggie y Javier en la cuerda floja. El veredicto final confirmó la sorpresa: “El aspirante que no continúa en las cocinas es Maggie”, comunicó Pepe Rodríguez. El juez subrayó lo inédito de la situación: “Has hecho historia en ‘MasterChef’ porque es la primera vez que se va alguien que estaba salvado, baja a eliminación y le toca irse”. Camilla intentó explicar entonces su decisión: “No había sido un puñal por la espalda, ni había hecho nada por quitarte del medio, pensaba que se iría Pepe”.