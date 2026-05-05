El espectacular tatuaje de Omega El Fuerte en España: viaje desde Latinoamérica para ponerse en las manos de seis tatuadores con un diseño brutal

El cantante Omega El Fuerte, con más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify y 2 millones de seguidores en Instagram, ha sorprendido a sus fieles con un nuevo tatuaje de gran formato que cubre buena parte de su espalda. El merenguero urbano dominicano, cuyo nombre real es Antonio Peter de la Rosa, viajó a España para ponerse en manos del tatuador Miguel Bohigues, que compartió en sus redes parte del proceso y el resultado final de la pieza.

El diseño representa a un arcángel susurrando al oído a una versión joven del propio Omega, una idea que el cantante tenía muy definida antes de comenzar la sesión. “Omega vino con un diseño muy claro de lo que quería. Quería hacerse como un arcángel susurrándole al oído a una versión de él de joven”, explica Miguel Bohigues en declaraciones a YOTELE.

El trabajo tenía además un reto añadido: cubrir un tatuaje anterior que el artista ya llevaba en la espalda. “Teníamos que tapar un tatuaje antiguo que él llevaba. Hicimos una sedación con 6 tatuadores y se quedó super contento”, detalla el tatuador. La técnica de sedación se utiliza en piezas largas o especialmente complejas para que el cliente pueda afrontar varias horas de trabajo con menor incomodidad y en una sola sesión.

Bohigues también subraya la dificultad técnica del proyecto por el tipo de piel y por la necesidad de integrar el nuevo diseño sobre una pieza previa. “Había una dificultad de tener que trabajar en una piel tan oscura, y a la vez, tener que tapar ese tatuaje que ya tenía”, señala el artista valenciano, que dirigió el proceso junto a su equipo.

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Tras la sesión, el propio Bohigues agradeció públicamente la confianza de Omega El Fuerte y definió el trabajo como una experiencia especial. En su publicación, el tatuador destacó que cada pieza cuenta una historia y que esta no era una excepción, un mensaje que acompañó a las imágenes del cantante mostrando su nuevo tatuaje en la espalda.