Dani Mateo no da crédito con la tarea doméstica que Iñaki Urrutia no es capaz de realizar: "¿Qué tipo de inútil eres tú?"

Las tareas domésticas tienden a ser universales, al menos en la teoría. Todos tenemos que hacer la cama, lavar los platos, tender la ropa, tirar la basura...pero hay otras tareas que requieren una mayor capacidad o quizás, un mayor empeño. Y de eso, Iñaki Urrutia parece saber, porque a dejado a Dani Mateo incrédulo con su anécdota.

El colaborador ha contado en 'Zapeando' que se ha levantado "para desayunar" y para "ver trabajar" a un hombre que ha ido a colgar cuadros a su casa. Ante el revuelo de sus compañeros, Dani Mateo le ha hecho una pregunta directa: "¿Para poner un cuadro tienes que llamar a un señor? ¿Pero qué tipo de inútil eres tú?", dijo ante las risas del público.

"De los tuyos", respondió sin esperar Urritia. "Hasta yo sé poner un cuadro, que no tengo manos, tengo pezuñas", continuó indagando el presentador. "Pero tengo una señora en casa que me dice 'tú no los pongas'", añadió el colaborador provocando las risas de sus compañeros en la mesa.

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"Encima habrás pagado", le comentaba una de sus compañeras de laSexta. "No, lo cubre el seguro. Para una cosa que cubre...", terminó señalando el colaborador. Finalmente, Isabel Forner le dio la opción de cintas de doble cara para no hacer agujeros en la pared, dado que a ella tampoco se le da bien esta acción y provocó una última broma da Dani Mateo: "Habría que verte trabajando en El Prado".