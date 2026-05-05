Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' se impone a 'MasterChef' mientras 'En guardia' regresa fuerte a Cuatro

La noche del lunes, 4 de mayo, dejó un reparto claro entre franjas. En el prime time, 'La isla de las tentaciones' fue la opción más vista al firmar un 14,1% de cuota de pantalla y 1.120.000 espectadores en Telecinco, liderando con claridad frente al resto de ofertas. En Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo en doble dígito con un 10,3% de share y 772.000 espectadores, pero no consiguió superar a la pública, que con 'MasterChef' alcanzó un 11,6% de cuota y reunió a 646.000 espectadores.

En Cuatro, la noche empezó bien con 'Horizonte', que destacó con un 7,7% de share y 985.000 espectadores, seguido de 'En guardia', que regresó en buena forma con un 7,5% y 657.000 espectadores. Por su parte, la película 'Manhattan sin salida' en laSexta se quedó con 398.000 televidentes y un 5,2% de cuota de pantalla.

Antes, en el access prime time, el liderazgo fue para Antena 3. 'El Hormiguero' se impuso con un 12,7% de cuota y 1.633.000 espectadores, superando a 'La Revuelta', que en La 1 firmó un 12,4% y 1.563.000 espectadores. En Telecinco, 'La isla de las tentaciones: Express' registró un 9,1% de share y 1.163.000 espectadores, mientras que en laSexta, 'El Intermedio' alcanzó un 6,8% de cuota y 872.000 espectadores. En el resto de la oferta, La 2 destacó con 'Cifras y letras', que firmó un 5,4% de share y 699.000 espectadores, mientras que en la mañana de Telecinco, 'El programa de Ana Rosa' consigue su quinto mejor dato en el año, con un 14,1%.

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