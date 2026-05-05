Richard Gere y Alejandra Silva celebran su aniversario con imágenes inéditas de su boda: "Te elegiría en cada vida"

La historia de amor entre Richard Gere y Alejandra Silva bien podría haber sido el guion de una de las míticas comedias románticas del actor. Sin embargo, su realidad ha superado a la ficción. Este 5 de mayo, el matrimonio celebra su octavo aniversario de boda, una fecha señalada que la filántropa española ha querido compartir con sus seguidores rescatando momentos de su álbum personal.

El destino quiso que ambos se cruzaran en un momento vital delicado: ella se divorciaba de Govin Friedland y él de Carey Lowell. Fue en un hotel de Positano donde trabajaba Alejandra cuando un grupo de amigos comunes propició el encuentro.

Lo más curioso de aquel primer contacto, según ha confesado la propia Silva en varias ocasiones, es que no reconoció a la estrella de Hollywood en su primera cita. Un inicio de lo más terrenal para uno de los romances más consolidados del panorama internacional.

"Hoy, hace ocho años, nos reunimos con nuestras familias para celebrar el comienzo de nuestra vida. Fue uno de los días más mágicos", ha escrito Alejandra en sus redes sociales. La empresaria ha acompañado el texto con fotos nunca vistas donde la complicidad es la absoluta protagonista.

"Nuestra historia continúa con más profundidad, más recuerdos, más hijos y más vida", afirma Silva. En un guiño directo a la fe budista que profesa Gere, Alejandra ha sentenciado: "Te elegiría en cada una de mis vidas", dejando claro que la llama sigue intacta casi una década después de aquel "sí, quiero" discreto pero cargado de significado.

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El futuro de la pareja pasa ahora por nuestro país. Tras años residiendo en Estados Unidos, el matrimonio ha decidido establecerse en España, una decisión impulsada en parte por el clima político estadounidense y, sobre todo, por el deseo de Richard de "devolverle el favor" a Alejandra para que esté cerca de su familia, aunque la pareja sigue alternando estancias entre EEUU y España.