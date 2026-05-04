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Caso Ábalos

Víctor Ábalos cuenta en 'Todo es mentira' el precio de defender a su padre y adelanta: "Hoy se va a demostrar que Aldama y Jessica se conocían"

El hijo de José Luis Ábalos ha acudido esta tarde a 'Todo es mentira' para reaccionar en directo a la declaración de su padre

Víctor Ábalos en 'Todo es mentira'

Víctor Ábalos en 'Todo es mentira' / CUATRO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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Es el día clave en el juicio por el Caso Ábalos que afecta a José Luis Ábalos y Koldo García. La declaración del que fuera ministro de Transportes se ha producido durante esta mañana y se ha retomado a lo largo de la tarde, por lo que Risto Mejide ha querido invitar a Víctor Ábalos a su plató.

Con el hijo del ex secretario de Organización del PSOE en el chester, el presentador ha querido aprovechar para hacerle preguntas clave, como el precio que ha pagado por defender a su padre: "A mí me dejaron de contratar por ser el hijo de", ha declarado el invitado.

"Nadie sabía quién era mi padre. A mí me contrataban porque era yo. De hecho, yo en mi actividad profesional en América Latina nadie sabía quién era mi padre". Ante esta declaración, el presentador ha querido saber por qué ha abandonado el anonimato para defender a su padre: "Porque lo que es justo es justo. Todo el mundo se sube al tren de la deshumanización y aquí nadie se cuestiona nada".

Aunque Víctor Ábalos matiza: "En privado algunas personas que tienen otro argumentario distinto". Sin embargo, a pesar de la curiosidad e insistencia de Mejide por saber quiénes, el invitado no lo ha desvelado.

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Por último, el hijo de Ábalos le ha adelantado a Mejide que hoy se demostrará la relación entre Jessica y Aldama, a quienes acusa de mentir: "Al señor Aldama, ¿cómo no lo va a conocer? Si es quien le presenta a mi padre". Ante la pregunta de Risto de cómo se podría demostrar esto, el hijo de Ábalos se ha encomendado a la sesión del juicio esta tarde: "Hoy se va a demostrar que se conocían. Mi padre lo va a demostrar".

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