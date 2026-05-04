Del 4 al 8 de mayo
'Valle Salvaje', avance semanal: Alejo confiesa la muerte de Domingo y una verdad sacude el futuro de Matilde y Atanasio
La serie de La 1 regresa a su emisión con cinco capítulos marcados por el secreto del parto de Adriana, la presión de Enriqueta y la inquietante desaparición de María y Leonor.
'Valle Salvaje' recupera esta semana su ritmo habitual después del parón del pasado viernes por el Día del Trabajo. La serie diaria de La 1 regresa con cinco nuevos episodios en los que varios secretos empiezan a resquebrajarse: Alejo estará cada vez más cerca de confesar, Leonor seguirá removiendo el misterio del parto de Adriana y una revelación golpeará de lleno a Matilde y Atanasio cuando parecía que por fin podían disfrutar de un momento de calma.
Lunes 4 de mayo – Capítulo 407
Enriqueta pide a Braulio que actúe con naturalidad y recupere la confianza de su primo, aunque para ello tenga que fingir. Mientras tanto, Dámaso le comunica a Mercedes que ha llegado el momento de que todos sepan quién es en realidad. Ella teme las consecuencias para Victoria, convertida entonces en una mujer sin honra, pero él insiste en que su enemistad con José Luis pesa más que cualquier otra cosa. Victoria, de hecho, intenta reforzar esa alianza con Mercedes y le deja claro que deben mantenerse unidas. En otra de las tramas importantes del episodio, Atanasio está convencido de que alguien adulteró el bebedizo de Matilde para hacerle perder el bebé, después de verla pasar una noche terrible. Leonor, por su parte, cuenta a Pepa y Martín lo mal que lo pasó durante el interrogatorio de José Luis y sigue despertando sospechas al interesarse por María y por su parecido con Adriana. La jornada se cierra con dos frentes muy delicados: don Hernando empieza a sospechar que Victoria puede estar fingiendo tras el accidente, y Bárbara le exige a su tía que diga de una vez toda la verdad sobre la noche en que Adriana dio a luz.
Martes 5 de mayo – Capítulo 408
Enriqueta redobla la presión sobre Alejo, que vive cada vez más atormentado por la culpa y empieza a acercarse peligrosamente a la idea de confesar. Paralelamente, Leonor sigue investigando todo lo relacionado con el parto de Adriana y no duda en preguntar incluso a Pedrito, dejando cada vez más claro que su curiosidad va mucho más allá de una simple preocupación.
Miércoles 6 de mayo – Capítulo 409
Hernando intenta que José Luis aparque sus conflictos con el duque y ponga toda su atención en descubrir qué esconden Victoria y Dámaso. Mientras, en la Casa Pequeña, Atanasio y Matilde viven un momento de felicidad e intimidad que contrasta con lo que está a punto de ocurrir. Porque en palacio saldrá a la luz una verdad terrible que cambiará para siempre el destino de la pareja.
Jueves 7 de mayo – Capítulo 410
Amadeo se gana una respuesta inesperada tanto de Braulio como de don Hernando después de varias triquiñuelas en la cocina que dejan a todos desconcertados. Al mismo tiempo, Leonor recibe los consejos de Enriqueta, que por fin logra quebrar a Alejo. El pequeño de los Gálvez de Aguirre llega así a un punto límite en el que su caída parece ya muy difícil de evitar.
Viernes 8 de mayo – Capítulo 411
Alejo acaba confesando que mató a Domingo en defensa propia, aunque esa versión no incluye toda la verdad. Más tarde, Enriqueta lo acorrala con preguntas sobre Evaristo y Luisa termina escuchando algo devastador. Y por si fuera poco, el capítulo deja otro gran sobresalto cuando nadie consigue encontrar a María y Leonor por palacio, desatando una nueva alarma sobre lo que puede haberles ocurrido.
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