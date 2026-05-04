Susanna Griso, la gran ausente en la televisión en el día clave del juicio a Ábalos: Así ha suplido Antena 3 su baja

Jornada de gran intensidad informativa en los magacines de actualidad con la declaración de José Luis Ábalos en el Supremo. Sin embargo, mientras el resto de cadenas desplegaban a todos sus presentadores estrella - con entrevista de Risto Mejide a Víctor Ábalos incluida - 'Espejo Público' sorprendía con una sonada ausencia: Susanna Griso no ha acudido a su cita con los espectadores en el día en que la actualidad política más la necesitaba.

La desaparición de la presentadora titular de Antena 3 ha sido el detalle más comentado de una mañana marcada por la tensión en los juzgados. A diferencia de lo que suele ser habitual en ausencias programadas, la cadena ha optado hoy por una fórmula de relevos para cubrir el vacío de Griso. Lorena García ha capitaneado el primer tramo del programa, el de mayor carga política, mientras que Miquel Valls y Gemma López han tomado el testigo para liderar la segunda parte del magacín.

Lo que más ha llamado la atención de la audiencia no ha sido solo la falta de Griso, sino el hermetismo total por parte de sus sustitutos. Ni al arrancar la emisión a las 8:55 horas, ni en la despedida del programa, se ha hecho mención alguna al motivo de su baja. Este silencio ha contrastado con la dinámica habitual del espacio, donde se suelen explicar este tipo de faltas por motivos de salud o compromisos profesionales.

La ausencia de Susanna Griso destaca todavía más al observar el panorama en el resto de la competencia. En un día de importancia vital para las cuotas de pantalla, ninguna otra gran figura ha querido faltar a la cobertura del caso Ábalos.

Desde la competencia directa, Ana Rosa Quintana ha liderado su espacio, al igual que Silvia Intxaurrondo en TVE o Antonio García Ferreras en laSexta. La lista de presentadores titulares que hoy han blindado sus programas es total: Nacho Abad, Javier Ruiz, Adela González, Jesús Cintora, Marta Flich e incluso perfiles de tarde como Risto Mejide, Iñaki López o Cristina Pardo, todos han estado al frente de sus respectivos sets para analizar el inicio del juicio.

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Antena 3 ha sido, por tanto, la única ventana que ha tenido que afrontar el arranque de uno de los procesos judiciales del año sin su rostro principal, delegando la responsabilidad en un trío de presentadores que han tenido que lidiar con la actualidad bajo la sombra de la ausencia de Griso.