‘Supervivientes 2026’ impone una sanción histórica a sus concursantes por saltarse las normas

La aventura en Honduras entra en una fase mucho más dura para los concursantes de ‘Supervivientes 2026’. Después de semanas de avisos, llamadas de atención y contactos no permitidos entre playas, la dirección del programa decidió cortar por lo sano e imponer una sanción inédita en el reality: los grupos vivirán completamente separados, sin verse y sin poder hablar entre ellos.

Sandra Barneda fue la encargada de comunicar la decisión durante la novena gala de ‘Conexión Honduras’. “Es una decisión de la dirección, que no se ha visto en ninguna edición anterior”, anunció la presentadora antes de trasladarles la nueva norma. El mensaje del programa fue tajante: “Habéis conseguido algo que no se ha hecho hasta ahora, vais a vivir separados en playas distintas y alejadas. Sin contacto visual, sin posibilidad de hablar. Solo podréis comunicaros por señales de humo”.

La medida llegó después de un nuevo incumplimiento provocado por una crisis de Maica. La concursante se vino abajo tras una discusión y pidió entre lágrimas abandonar el concurso. Sus gritos fueron escuchados desde la otra playa por Nagore y Marisa, que acudieron a consolarla pese a que ese tipo de contacto estaba prohibido. El gesto, sumado a otros saltos previos de las normas, terminó de agotar la paciencia del reality.

La gala también tuvo espacio para la recompensa. Aratz ganó la prueba de la noche y pudo repartir una tarta entre algunos de sus compañeros. Una de las decisiones más llamativas fue compartirla con Almudena, que a su vez eligió a Darío para darle el trozo más grande. “Si me lo dicen al principio de la aventura no me lo creo, pero por todo el tiempo que hemos pasado juntos, el cariño que te tengo y porque hemos sido familia”, le dijo, evidenciando cómo ha cambiado su relación dentro del concurso.

El Día de la Madre dejó los momentos más emocionales de la noche. Ivonne, Alba y Marisa tuvieron que beber el “elixir del inframundo, el líquido más asqueroso de ‘Supervivientes’”, según María Lamela, para poder escuchar o ver mensajes de sus hijos. Ivonne se emocionó con las palabras de su hijo, mientras Alba se quedó especialmente tocada al ver a su hija con Dulceida: “¿Qué hago aquí? Me estoy perdiendo estos momentos. Casi no la reconozco, está mayor, ya no es una bebé. Estoy shockeada”.

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El cierre más inesperado fue para Alvar, que aceptó nadar hasta una isla para abrir un cofre creyendo que encontraría comida. Tras superar el reto entre olas y viento, descubrió que dentro le esperaba su madre. El concursante rompió a llorar al verla y la definió como “el sol para mí, la que me da la energía, la que me ilumina todas las conchas”, mientras ella le transmitía el orgullo que siente por su concurso.