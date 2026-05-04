'Sueños de libertad', avance semanal: Marta se acerca a Fina mientras Tasio cruza una línea sin retorno con Paula

Tras no emitirse el pasado viernes 1 de mayo por ser festivo nacional, 'Sueños de libertad' regresa este lunes a Antena 3 con cinco nuevos capítulos y varias tramas al rojo vivo. Marta seguirá dando pasos para encontrar a Fina, justo cuando Cloe recibe una información decisiva sobre su paradero, mientras Andrés y Valentina vivirán días dramáticos por la amenaza de Rodrigo. Al mismo tiempo, la situación en la fábrica se complicará tras el robo de dos camiones, y Tasio terminará rompiendo definitivamente la confianza de Carmen al dejarse llevar con Paula.

Lunes 4 de mayo – Capítulo 552

Carmen se sincera con Claudia sobre sus sospechas de que entre Tasio y Paula puede haber algo más, mientras Miguel cuenta a Claudia que Mabel y Salva han roto y le anuncia que se marchará unos días a Madrid. En la cantina, esa ruptura ya empieza a pasar factura al trabajo diario. Paula habla con Tasio y le comunica que piensa irse en cuanto encuentre otro empleo, al tiempo que Tasio, Damián y Pablo intentan frenar la decisión de Gabriel de paralizar la producción de los productos De La Reina. La tensión estalla cuando Tasio intenta defender a la doncella y Carmen decide abandonar la habitación conyugal para instalarse en la de invitados. También Marta da el paso de escribir una carta a Fina pidiéndole perdón, aunque duda de que llegue a destino. Y el episodio se cierra con un momento de máxima tensión cuando Rodrigo vuelve a la tienda, acorrala a Valentina y obliga a intervenir a Cloe, hasta que la joven logra golpearle para escapar.

Martes 5 de mayo – Capítulo 553

Tras el altercado, Andrés decide acoger a Valentina en su casa para protegerla de Rodrigo, y tanto Marta como Damián la reciben con cariño. Paula se desahoga con Manuela por sus sentimientos hacia Tasio, mientras Damián pide a su hijo que mantenga las distancias con la doncella por el bien de su matrimonio. La crisis crece todavía más cuando Tasio ve a Carmen abrazada a David. Por otro lado, Gorito y Álvaro siguen adelante con sus planes para dar el golpe, pese a los riesgos. Cloe intenta recomponer la relación con Marta, pero ella sigue completamente centrada en encontrar a Fina. En paralelo, Pablo vuelve a intentar salvar los perfumes de los Merino, aunque Gabriel rechaza su propuesta. La gran sacudida del capítulo llega cuando Rodrigo regresa a la colonia y se enfrenta de forma violenta con Andrés. La Guardia Civil interviene justo a tiempo y termina disparando al ex de Valentina, acabando con su vida.

Miércoles 6 de mayo – Capítulo 554

Valentina y Begoña llevan a Andrés al dispensario tras el ataque, y tanto ella como la enfermera se vuelcan con él. Valentina, por su parte, no puede evitar sentirse culpable por el trágico final de Rodrigo. Mientras tanto, Gorito confirma a Álvaro que ya está todo listo para ejecutar el golpe, y ambos culminan con éxito el robo de los camiones. La Guardia Civil informa a Gabriel justo cuando este y Beatriz estaban besándose, lo que cambia por completo el rumbo del episodio. Además, Gabriel acaba aceptando la propuesta de Salazar para salvar los perfumes más vendidos, pero mueve ficha a su manera y le cuenta a Nieves que fue él quien amenazó a Pablo con revelar su infidelidad. Cuando parecía que podía perdonarlo, Nieves decide romper definitivamente su matrimonio. Y en la trama más delicada, Cloe oculta a Marta una información importante sobre Fina por celos. Mientras, Tasio, hundido por la crisis con Carmen, se deja arrastrar por lo que siente y termina acostándose con Paula.

Jueves 7 de mayo – Capítulo 555

Gabriel convoca de urgencia a Pablo y Marta para informarles de que han robado los camiones que iban a Barcelona con los encargos más importantes de la empresa. El golpe deja la estabilidad financiera de la fábrica al borde del colapso. Al día siguiente, Carmen vuelve a casa y discute con Tasio, molesto por no saber dónde ha pasado la noche. Pablo sigue intentando acercarse a Nieves, pero ella continúa desconfiando después de descubrir el chantaje de Gabriel. Ni siquiera el regreso de Miguel logra devolver la calma a la casa. En la fábrica, Marta y Cloe empiezan a sospechar que el robo ha sido obra de alguien de dentro, una teoría que también comparten Andrés y el propio Gabriel, lo que desencadena un duro enfrentamiento entre ambos. Los peores presagios se cumplen cuando los camiones aparecen vacíos. Mientras tanto, Álvaro y Gorito celebran el éxito del robo, y Pablo termina explotando contra Gabriel hasta propinarle un puñetazo.

Viernes 8 de mayo – Capítulo 556

Noticias relacionadas

Begoña descubre la agresión de Pablo a Gabriel y no duda en salir en defensa del empresario. Mabel, mientras tanto, se abre con Nieves y le confiesa que ha estado metida en un triángulo con Salva y Claudia, buscando en su madre consuelo y consejo. La situación en la fábrica se vuelve crítica y Gabriel comunica a todos sus sospechas de que un trabajador está implicado en el robo. La junta de accionistas tendrá que decidir cómo salir de esta crisis, pero no todos remarán en la misma dirección. En paralelo, Álvaro invita a Beatriz a una cena de alto nivel usando parte del dinero del golpe, y ella empieza a sospechar que su amante está metido en algo muy turbio. Lo peor para ambos llega cuando Begoña los descubre juntos. Además, Tasio averigua por Claudia que Carmen no pasó la noche con David, sino con ella y Valentina, y comprende demasiado tarde que se había equivocado. Carmen, por su parte, le deja claro que sabe que no le está diciendo toda la verdad. La semana se cierra con dos movimientos importantes: Mabel y Claudia se reconcilian, y Cloe termina confesándole a Marta que ha encontrado nueva información sobre Fina y que estuvo a punto de ocultársela porque sigue enamorada de ella.