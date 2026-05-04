'La ruleta de la suerte' felicitó a Laura Moure por adelantado en un programa dedicado a las madres

'La ruleta de la suerte' ha vivido este lunes, 4 de mayo, una de sus mañanas más emotivas. Con motivo del Día de la Madre, el concurso líder de Antena 3 ha rendido homenaje a las familias con una entrega protagonizada por madres e hijas. Sin embargo, el momento más tierno ha llegado de la mano de Jorge Fernández, quien no ha podido ocultar su ilusión ante el inminente nacimiento del bebé de su compañera de batallas, Laura Moure.

Al finalizar la 'Ruleta Final', el presentador se ha dirigido con cariño a la modelo: “¡Y a ti también, compi; que te queda cada vez menos ya!”, exclamó mientras señalaba el vientre de Moure. “¡Ya casi es, felicidades!”, añadió el vasco, evidenciando que la llegada de la pequeña Zoe es ya el tema estrella en el plató de Atresmedia.

Ante esta situación, muchos seguidores se preguntaban si el programa tendría que buscar una sustituta temporal. Sin embargo, según ha sabido verTele y ha verificado YOTELE, el concurso ya tiene trazada su hoja de ruta. Lo más probable es que la copresentadora dé a luz durante los meses de verano.

Este calendario juega a favor de la conciliación, ya que el periodo estival coincide con el parón vacacional del equipo, meses en los que habitualmente no se graban nuevas entregas. Si se cumplen las previsiones, el embarazo no obligará a Moure a ausentarse de las futuras grabaciones, permitiéndole retomar su puesto tras el descanso reglamentario sin que el espectador note su ausencia en pantalla.

Fue el pasado mes de marzo cuando Laura compartió la feliz noticia con sus seguidores, confirmando que esperaba una niña a la que llamará Zoe. Tras superar un primer trimestre marcado por las náuseas y el cansancio extremo, la presentadora encara ahora la recta final con energía: “La tendré entre mis brazos por fin”, ha confesado recientemente.

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La propia Laura explicó en sus redes que prefirió esperar por prudencia antes de anunciar su estado, aunque admitió que la barriga empezó a asomarse muy rápido y cada vez era más complicado ocultarlo ante las cámaras. Ahora, con el apoyo de Jorge Fernández y todo el equipo de 'La Ruleta', la madrileña disfruta de un dulce momento profesional y personal a la espera de su mayor premio.