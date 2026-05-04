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¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 4 al jueves 7 de mayo de 2026

Pablo Motos recibirá esta semana a músicos, actores y rostros televisivos para hablar de cine documental, teatro y entretenimiento.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

Pablo Motos, en 'El hormiguero' / ATRESMEDIA

Carlos Merenciano

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Madrid
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‘El Hormiguero’ ya tiene cerrada su lista de invitados para la semana del 4 al 7 de mayo. El programa de Antena 3 arrancará el mes con música, teatro y televisión en una nueva tanda de entrevistas en access prime time, con Hombres G, Marta Hazas, Javier Veiga, Juan y Medio, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado como protagonistas.

La semana comenzará el lunes 4 de mayo con la visita de Hombres G. El grupo acudirá al programa de Pablo Motos para presentar ‘Los mejores años de nuestra vida’, el documental que llegará a los cines el próximo 8 de mayo. La película repasa los cuarenta años de trayectoria de la banda con material inédito y testimonios de artistas vinculados a la música en español.

El martes 5 de mayo será el turno de Marta Hazas y Javier Veiga. Los actores hablarán de ‘Un matrimonio sin filtros’, la comedia escrita y dirigida por Veiga que puede verse en el Teatro Maravillas de Madrid hasta el 28 de junio. La obra aborda el desgaste de una pareja y esas conversaciones que, muchas veces, solo se producen de puertas para dentro.

Juan y Medio visitará el plató el miércoles 6 de mayo para comentar su incorporación a ‘Mask Singer’ como investigador. El presentador suma así una nueva faceta televisiva tras años como uno de los rostros más reconocidos de Canal Sur, donde conduce junto a Eva Ruiz el magacín diario ‘La tarde, aquí y ahora’.

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La semana terminará el jueves 7 de mayo con dos concursantes de ‘Tu cara me suena’: Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado. Ambos compartirán con Pablo Motos cómo están viviendo su paso por el talent de Antena 3 y el reto de transformarse cada semana en distintos artistas para cantar e imitar sobre el escenario.

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