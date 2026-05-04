Mónica Oltra descarta liderar la izquierda estatal, explica su vuelta y se rompe con Wyoming al recordar la DANA: "Es una herida abierta"

Mónica Oltra se sentó esta noche en el plató de 'El Intermedio' tras oficializar su candidatura a la alcaldía de Valencia para 2027. La líder de Compromís se sinceró con El Gran Wyoming sobre su situación judicial y la reapertura de su caso tras haber sido absuelta: "Si el objetivo es que yo no me presente, no se van a salir con la suya", sentenció tajante, calificando su proceso como un "caso de lawfare obvio", recordando el precedente del caso del exfiscal general del Estado y asegurando estar "preparada para todo", tanto si la condenan como si las citas judiciales coinciden con las elecciones municipales o la campaña previa.

Durante la entrevista, la política valenciana se mostró especialmente crítica con la gestión de la DANA por parte de Carlos Mazón. De hecho, la política avisó que en ese tema se iba "a romper", algo que acabó ocurriendo: "A mí no me hubieran pillado en un reservado. Me hubieran pillado al pie del cañón", afirmó, asegurando que la tragedia es una "herida abierta" que no se cierra con una simple dimisión.

Respecto a su futuro en la política nacional, Oltra se descartó para liderar una unión de izquierdas a nivel estatal. "Soy de tierra pequeñita", confesó, aunque subrayó su deseo de ver una candidatura única en Valencia bajo que represente el lema tan famoso durante la DANA de "el pueblo salva al pueblo". Además, defendió su inocencia frente a Sandra Sabatés: "Otros han destruido discos duros y nosotros nos hemos ocupado de que eso no ocurriera. Las acusaciones no tienen ni una sola prueba de cargo".

Noticias relacionadas

La charla, que recorrió el duro peaje personal y económico de su periplo judicial —"esto te destruye", admitió—, terminó con una invitación a Wyoming para comer paella en Valencia. El presentador, fiel a su estilo, cerró la noche con un dardo final: "Allí estaremos si no la meten en la cárcel".