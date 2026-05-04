'Y Ahora Sonsoles'
Lara Álvarez, "abierta a todo" en el amor, sorprende en su visita a Sonsoles Ónega: "Hombres de España, aquí estoy"
La presentadora ha visitado el plató de Antena 3 en la que ha hablado de cómo vivió el bullying que sufrió de pequeña.
Lara Álvarez ficha por Antena 3 tras su paso por TVE y cuatro años después de abandonar ‘Supervivientes', con nuevo e inesperado rol en televisión.
Lara Álvarez se ha consolidado como uno de los rostros imprescindibles de nuestra televisión tras más de dos décadas de trayectoria y es una de las próximas concursantes de 'El Desafío'. Una exitosa carrera que arrancó bajo el ala de Nieves Herrero y que la ha encumbrado como una de las presentadoras más queridas del país. Sin embargo, su exposición pública conlleva enfrentarse a preguntas recurrentes que, a las puertas de los 40 y disfrutando de su soltería, siguen poniéndola en el foco: la maternidad y la presión social.
En una sincera charla en 'Y ahora Sonsoles', la comunicadora ha querido romper su silencio sobre este tema tan personal. "Es una decisión muy privada", ha confesado Lara, quien a pesar de su habitual cercanía con la prensa, reconoce que no siempre es fácil de sobrellevar el peso de los cánones establecidos. La asturiana tiene claro que las decisiones de una mujer solo deben depender de sí misma, lanzando un mensaje de empoderamiento frente a las expectativas ajenas en el programa de Antena 3.
Respecto a su futuro, la presentadora ha sido tajante ante los micrófonos del espacio de Sonsoles Ónega al admitir que no tiene planes definidos. "Vengo de una familia muy unida, pero no descarto ser madre soltera, aunque a veces pienso que no estoy preparada", señalaba con una honestidad brutal. Una reflexión que demuestra que, a pesar de su seguridad, Lara Álvarez prefiere vivir su realidad sin ataduras ni calendarios impuestos por la sociedad.
En un momento de la entrevista, la presentadora le preguntó a Álvarez si podían hablar de amor, a lo que la invitada accedió. Tras repasar algunas de sus relaciones, la presentadora le lanzó una reflexión: "A lo mejor hay hombres que no se atreven porque eres inteligente, independiente y con un físico impresionante". Ante esto, la expresentadora de 'Supervivientes' aprovechó para lanzar un mensaje y dirigirse a esos hombres: "No os asusteis, por favor. Estoy aquí, estamos bien, abierta a todo", dijo provocando las risas de Sonsoles.
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