Iker Jiménez reconoce qué programa no volvería a hacer: “Me parece un delirio absoluto”

Iker Jiménez ha dedicado "El cierre" de 'Cuarto milenio' de esta semana a reflexionar sobre las teorías de la conspiración y el uso cada vez más extendido del concepto “falsa bandera”. El presentador partió de una imagen histórica y polémica, la bandera de Estados Unidos clavada sobre la superficie lunar, para hablar de cómo algunas sospechas se sostienen durante años y otras acaban cayendo con el paso del tiempo.

El comunicador quiso llevar esa reflexión al presente y lanzó varias preguntas sobre la forma en la que se utiliza hoy ese término. “¿Todo es falsa bandera? ¿Todo es, todo el rato, falsa bandera?”, planteó antes de poner el foco en una cuestión política e ideológica: “¿Falsa bandera es todo aquello con lo que yo no estoy de acuerdo, políticamente, ideológicamente…?”.

A partir de ahí, Jiménez recordó un episodio de sus inicios en la Cadena SER que, según explicó, fue decisivo para la continuidad de su equipo en la emisora. “Voy a contar una cosa que nunca he contado y seguro me va a traer problemas”, avisó antes de mencionar a Antonio García Ferreras, entonces director de la cadena. “Hay un programa que es clave y que hace que Antonio García Ferreras, director por aquel entonces de la Cadena SER, nos mantenga…”, relató.

El presentador situó el momento en el verano de 2002, cuando la SER les fichó para un programa temporal que acabaría siendo el germen de su actual universo televisivo y radiofónico. “Nos ficha la Cadena SER para hacer un programa que es el germen de lo que es este programa. Habíamos apalabrado estar desde junio hasta septiembre”, explicó. Según Jiménez, una entrega sobre el 11S desde una perspectiva conspirativa llamó especialmente la atención dentro de la cadena: “Hacemos una versión conspiranoica del 11 de septiembre, sé que sorprende tanto a Ferreras y a tanta gente porque dimos una versión no conocida del 11S”.

Noticias relacionadas

Más de dos décadas después, Iker Jiménez se distancia de aquel contenido: “Ese programa yo no lo firmaría, me parece un delirio absoluto, en muchas partes”. El presentador reconoció que aquella emisión resultaba impactante, pero también demasiado arriesgada: “Yo lo veo ahora y claro que es espectacular y sorprendente, pero si se documentan un poco, uno debe ser honesto y decir ‘hombre, es un poco arriesgado, al límite’”. Aun así, cerró su reflexión dejando claro que mantiene dudas sobre el relato completo de aquellos atentados: “Yo no sé qué fue el 11S al completo”.