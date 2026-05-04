Hugo Pereira estalla contra Feijóo por comparar a Vito Quiles con los periodistas: “Es un insulto”

‘Mañaneros 360’ volvió a abordar este lunes la polémica en torno a Vito Quiles y su relación con el Partido Popular. El programa de La 1 analizó las últimas palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el agitador, después de que el líder del PP lo situara en el mismo marco que otros reporteros durante una intervención pública. Un planteamiento que provocó rechazo en la mesa del magacín.

Hugo Pereira fue especialmente crítico con esa comparación. “Veo un insulto que Feijóo nos meta a todos en el mismo saco que a esta persona”, afirmó el periodista, que quiso subrayar que hablaba también como profesional de la información. El colaborador recordó que varios reporteros protestaron ante esa equiparación y rechazaron que Quiles pueda ser tratado como un periodista más.

Javier Ruiz tomó entonces la palabra para desplazar el foco del propio Quiles hacia quienes, a su juicio, le dan cobertura. “Hoy la cuestión, digo, ya no es el agitador, la cuestión es quién mueve el instrumento”, señaló el presentador. Pereira coincidió con ese análisis y remarcó que su crítica no respondía a una cuestión ideológica: “Yo no soy un sospechoso comunista, creo, y a mí me parece una auténtica vergüenza”.

El periodista fue más allá y denunció que estas prácticas “dinamitan parte de la convivencia en democracia”. “Con este acoso que estamos denunciando, con estas prácticas que son para nada periodísticas, insisto, para nada periodísticas”, añadió antes de cargar directamente contra el PP: “Que el Partido Popular esté defendiendo a esta persona, me parece un peligro”.

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Pereira cerró con una reflexión sobre los privilegios que, según él, diferencian a Quiles del resto de profesionales: “Eso, evidentemente, demuestra que no es un periodista, porque yo en mi vida he recibido esos privilegios por parte de ningún político”.