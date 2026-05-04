Iker Jiménez se queda a oscuras en directo tras el inesperado apagón en 'Horizonte': "Algo ha ocurrido..."

El directo siempre conlleva riesgos, y esta noche 'Horizonte' ha sido testigo de uno de esos momentos que dejan a la audiencia pegada a la pantalla por los motivos equivocados. Tras el bloque publicitario, el programa liderado por Iker Jiménez ha sufrido un importante fallo de señal que ha interrumpido la normalidad de la emisión en Cuatro, generando un aluvión de comentarios en redes sociales ante la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo en el plató.

Durante varios segundos, los espectadores se han encontrado con una inquietante pantalla en negro y un silencio absoluto. El vacío técnico solo era interrumpido por los elementos gráficos de la cadena: la mosca anunciando la entrega de 'Código 10' para mañana y el logotipo de Cuatro en la esquina superior. Ni rastro de las cámaras, de los colaboradores ni del habitual sonido ambiente que caracteriza al espacio de análisis y actualidad del periodista.

Tras unos instantes de desconcierto total, la señal se ha restablecido de forma repentina, devolviendo la imagen a un Iker Jiménez que, con la profesionalidad que le caracteriza, no ha querido pasar por alto lo sucedido. "Ahora sí. Ha habido una especie de apagón", ha señalado el comunicador nada más recuperar la conexión con su público, confirmando que el equipo era consciente del problema técnico que acababa de dejarles fuera de juego durante unos segundos.

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A pesar de la brevedad del incidente, el término "apagón" ha cobrado un matiz casi profético dado el tipo de temáticas que se suelen abordar en el programa, aunque todo parece indicar que se ha tratado de un simple error en el envío de la señal desde control. Superado el bache, 'Horizonte' ha continuado con su escaleta habitual, demostrando una vez más que el directo no perdona, ni siquiera a los rostros más veteranos de la pequeña pantalla.