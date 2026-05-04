Audiencias TV ayer | El cine de La 1 lidera el domingo en coincidencia frente a 'Lo de Évole' y 'Supervivientes'

La noche del domingo dejó un liderazgo claro para La 1 si se analiza la franja en estricta coincidencia. Entre las 22:01 y las 23:34 horas, 'La película de la semana' se situó como la opción más vista al firmar un 11% de cuota de pantalla y 1.258.000 espectadores. En segunda posición se colocó laSexta con 'Lo de Évole', que alcanzó un 10% de share y 1.134.000 espectadores en esa misma franja, consolidándose como alternativa directa al cine de la pública. Por su parte, Telecinco se quedó en tercera posición con 'Supervivientes', que anotó un 8,8% de cuota y 1.007.000 espectadores en coincidencia, lejos del liderazgo que sí logra en el global de su emisión. Antena 3 cerró el ranking con 'Una nueva vida', que registró un 7,9% de share y 905.000 espectadores en esa franja.

Con los datos de los programas ya completos, ña emisión de 'Aquellos que desean mi muerte' dentro de 'La película de la semana' fue la opción más vista del prime time al firmar un 11% de cuota de pantalla y reunir a 1.258.000 espectadores. En Telecinco, 'Supervivientes: Conexión Honduras' se situó como una de las principales alternativas al alcanzar un 11,2% de share y 870.000 espectadores, quedándose muy cerca del liderazgo.

Por su parte, en laSexta, 'Lo de Évole' destacó con una doble entrega. El primer episodio anotó un 9,8% de cuota y 1.195.000 espectadores, mientras que el segundo firmó un 9,7% y 1.059.000, manteniéndose como una de las ofertas más competitivas de la noche.

En Antena 3, 'Una nueva vida' se quedó por debajo del doble dígito con un 9,1% de share y 812.000 espectadores en su emisión principa, a la vez que en Cuatro, 'Cuarto milenio' registró un 6,3% de cuota de pantalla y 647.000 espectadores.

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