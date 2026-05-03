Así fue la emotiva despedida de Risto Mejide como jurado tras diez años en 'Got Talent': "No dejen de fracasar"

Risto Mejide fue el gran protagonista - con permiso de AM Dance Studio - de la final de 'Got talent'. El publicista ya había anunciado que sería su final como jurado de televisión y a la conclusión de la gala quiso dedicar una emotiva despedida para cerrar la faceta que le llevó a hacerse un hueco en la televisión.

"No era consciente de todo lo que iba a aprender", comenzó reconociendo Mejide, que añadió:"El aprendizaje es una de las maravillas que tiene el talento, que sin querer, sin pretenderlo, enseña cosas a los demás".

"Todo empezó aquí y todo acaba aquí y hoy quiero daros la gracias no solo a vosotros, sino a todos los concursantes que han pasado por mis valoraciones: a los que les he dicho que no y luego la vida les ha dicho que sí, y me alegro mucho de haberme equivocado, a los que les dije que no y luego la vida también les ha dicho que no… con esos tengo una deuda pendiente", reconoció.

"Es decirles que no desistan. Que sigan fracasando porque si algo me ha enseñado este talent show, es que fracasar es la manera que tiene la vida de preguntarte cuánto deseas lo que deseas", dijo ante la atenta mirada de una emocionada Lorena Castell.

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"Al resto de concursantes, y a vosotros, compañeros, que os quiero y os aprecio muchísimo, lo sabéis, deciros que jamás olvidemos que, incluso el mejor de los críticos, es peor que el peor de los creativos porque un creativo lo único que pretende es dejar el mundo un poco más bello de lo que se lo encontró. Así que, por todo eso, por todo lo que he aprendido… gracias", ha dicho para finalizar.