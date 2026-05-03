'Got talent'
Así fue la emotiva despedida de Risto Mejide como jurado tras diez años en 'Got Talent': "No dejen de fracasar"
El publicista abandonó para siempre su faceta como juez de televisión tras 20 años haciendo valoraciones a concursantes.
'Got Talent' ganador: AM Dance Studio se proclama campeón y Risto Mejide pronuncia un emotivo discurso final en el que saldó su "deuda pendiente".
Risto Mejide fue el gran protagonista - con permiso de AM Dance Studio - de la final de 'Got talent'. El publicista ya había anunciado que sería su final como jurado de televisión y a la conclusión de la gala quiso dedicar una emotiva despedida para cerrar la faceta que le llevó a hacerse un hueco en la televisión.
"No era consciente de todo lo que iba a aprender", comenzó reconociendo Mejide, que añadió:"El aprendizaje es una de las maravillas que tiene el talento, que sin querer, sin pretenderlo, enseña cosas a los demás".
"Todo empezó aquí y todo acaba aquí y hoy quiero daros la gracias no solo a vosotros, sino a todos los concursantes que han pasado por mis valoraciones: a los que les he dicho que no y luego la vida les ha dicho que sí, y me alegro mucho de haberme equivocado, a los que les dije que no y luego la vida también les ha dicho que no… con esos tengo una deuda pendiente", reconoció.
"Es decirles que no desistan. Que sigan fracasando porque si algo me ha enseñado este talent show, es que fracasar es la manera que tiene la vida de preguntarte cuánto deseas lo que deseas", dijo ante la atenta mirada de una emocionada Lorena Castell.
"Al resto de concursantes, y a vosotros, compañeros, que os quiero y os aprecio muchísimo, lo sabéis, deciros que jamás olvidemos que, incluso el mejor de los críticos, es peor que el peor de los creativos porque un creativo lo único que pretende es dejar el mundo un poco más bello de lo que se lo encontró. Así que, por todo eso, por todo lo que he aprendido… gracias", ha dicho para finalizar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Hospital de Sant Pau permite acompañar a los niños al quirófano hasta la anestesia e incorpora coches eléctricos en el circuito
- Una investigación asocia la microbiota intestinal con casos más graves de hígado graso
- Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
- ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy 1 de mayo, Día del Trabajador, en Barcelona y Catalunya?
- La Feria de Abril de Barcelona defiende el pago de entrada en el futuro: 'El año pasado no lo explicamos bien
- Muere ahorcada la hija de Peter Falk, el mítico Colombo, a los 60 años
- Las pensiones en España entran en zona de riesgo: los organismos públicos avisan de que la sostenibilidad del sistema empeorará
- Hezbolá recurre a una nueva arma contra el Ejército de Israel: drones de fibra óptica de bajo coste e imposibles de detectar