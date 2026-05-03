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Semana del 4 al 10 de mayo

'La promesa', avance semanal: Pía descubre quién mató realmente a Jana mientras Martina se enfrenta a una tragedia

Te contamos todo lo que va a pasar del 4 al 8 de mayo: Estefanía pone contra las cuerdas a Carlo con un chantaje inesperado y una ceguera irreversible deja en shock al palacio.

Escena del capítulo 830 de 'La promesa'

Escena del capítulo 830 de 'La promesa' / RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
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La tensión no da tregua en 'La Promesa'. La serie diaria de TVE encara una semana decisiva donde las máscaras empiezan a caer y los secretos mejor guardados de la planta noble salen a la luz. Si pensabas que lo habías visto todo, prepárate, porque esta semana los capítulos prometen cambiar el rumbo de la serie para siempre con una revelación.

Capítulo 826: Lunes 4 de mayo

La semana arranca con Curro demostrando de qué pasta está hecho frente a las provocaciones de Lorenzo ante el duque de Salvatierra. Sin embargo, el verdadero drama estalla en la zona de servicio: Pía no puede más y le confiesa a Santos la verdad más amarga: su padre mató accidentalmente a su madre, Ana. El joven queda en estado de shock. Mientras, Estefanía no cesa en su empeño y sigue presionando a Carlo para sacarle dinero bajo amenaza.

Capítulo 827: Martes 5 de mayo

Teresa por fin encuentra lo que buscaba: una carta en el despacho de Cristóbal que confirma la existencia de una amante. Por su parte, el Duque de Carril sigue con su juego sucio manipulando a Vera y extorsionando a Manuel. En un momento de máxima tensión, Pía le cuenta a Ricardo que su hijo ya sabe la verdad sobre la muerte de Ana. ¿Cómo reaccionará el capataz ahora que su secreto ha volado?

Capítulo 828: Miércoles 6 de mayo

Curro se arma de valor y le pide matrimonio a Ángela. ¡Y hay respuesta afirmativa con beso apasionado incluido! Pero no todo es felicidad en La Promesa; Martina está desesperada por la salud de Adriano, quien se encuentra en estado crítico. Además, Estefanía empieza a desplegar sus artes de manipulación regalando un gorrito al bebé de María Fernández para ganarse su confianza y poder campar a sus anchas por la planta noble.

Capítulo 829: Jueves 7 de mayo

El anuncio de la boda de Curro y Ángela no sienta nada bien a Leocadia, que desprecia profundamente que su hija se case con alguien sin títulos. La tragedia se consuma cuando Adriano recupera el sentido tras la fiebre para descubrir algo terrorífico: se ha quedado completamente ciego. Mientras tanto, Pía empieza a investigar el nombre de "Mercedes del Amor", la mujer que firma las cartas de Cristóbal, y presiente que algo muy turbio se esconde tras ese pseudónimo.

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Capítulo 830: Viernes 8 de mayo

El final de semana es, sencillamente, de infarto. Alonso intenta ayudar a Adriano llamando a los mejores médicos, pero el diagnóstico de la ceguera es irreversible. Estefanía juega su última carta contra Carlo: asegura estar embarazada de él para forzar el pago. Pero el plato fuerte llega con Pía: tras investigar el rastro de "Mercedes del Amor" y cotejarlo con los libros de la joyería, llega a la conclusión de que fue Doña Leocadia quien compró el veneno para matar a Jana. ¡La guerra total ha estallado!

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