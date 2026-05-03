"Bebe agua que está fresca": Jesús Cintora calla a un colaborador tras una defensa de Vito Quiles en 'Malas lenguas Noche'

'Malas lenguas Noche' ha llegado con mucho ruido al prime time del sábado. El programa de Jesús Cintora vivió la semana pasada en su estreno el plantón de Ernesto Ekaizer, que hoy volvió al magacín para disculparse públicamente con el presentador.

Pues bien, en esta segunda semana la tensión también se ha apoderado del plató con Sarah Santaolalla y Francisco Simón enzarsados a causa de Vito Quiles y un Cintora que dejó clara su postura y frenó en seco al colaborador por sus continuas faltas de respeto al tiempo de intervención de sus compañeros.

La situación se desencadenó a raíz del análisis del polémico vídeo donde Vito Quiles acosa a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Santaolalla se quejó de que el agitador ultra recibe dinero del PP y su compañero de mesa hizo un comentario que no le gustó nada a la analista: "A lo mejor deberías pensar en donde estás".

"¿Perdona?", se mostró la colaboradora inquieta. "En la televisión pública, ¿qué pasa?", cuestionó Santaolalla. "Y en la privada", señaló Simón. "Y en las privadas, sí, ¿y qué pasa en la televisión pública?", volvió a preguntar la analista, visiblemente cabreada.

Sin embargo, Jesús Cintora cortaba de raíz la bronca que ambos mantenían para dar paso a otro vídeo sobre Vito Quiles. Después, el presentador le dio la palabra a Javier Aroca, pero al escuchar a Fernando Simón interrumpir varias veces, Cintora no pudo contenerse.

"Respetamos el turno. ¡En este programa se respeta el turno! ¿Queda claro?", avisó el presentador algo molesto con la actitud de su colaborador. "Calma, se respeta el turno. Tienes agua fresca, la bebes por favor", sentenció el periodista.

Pero la tensión siguió en aumento cada vez que Sarah Santaolalla intervenía. De hecho, cuando estaba acusando a Vito Quiles de ser un "fascista de mierda", Simón volvió a resolverse en su asiento: "Y tú eres la que decide quién es fascita y en esta mesa decidimos quién es demócrata y quién no", se quejó.

En ese momento, la colaboradora interrumpió a su compañero, que se mostró enfadado por no poder aprovechar su turno: "¿Me dejas terminar? Tres segundos sin que me interrumpas sería increíble". "En esta mesa no tenemos que dar el carné de demócrata. Ese chaval lo que ha hecho es preguntar a la mujer del presidente del Gobierno", añadió el colaborador.

"También estarán equivocados todos los ciudadanos que le siguen (a Vito Quiles), ironizó Simón, que volvió a ser interrumpido por: "El que está equivocado eres tú", anunció Cintora.

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"¿Me permites, le permites a este presentador....?", pidió Cintora para terminar aclarando: "Esto es 'Malas lenguas y sirve para desmontar bulos. Alguien que enzalsa y manipula el inicio de la Guerra Civil es un fascista".