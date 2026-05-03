'Got Talent' ganador: AM Dance Studio se proclama campeón y Risto Mejide pronuncia un emotivo discurso final en el que saldó su "deuda pendiente"

'Got talent' ya tiene ganadores de su undécima temporada. El talent show de Telecinco proclamó a AMC Dance Studio como el grupo vencedor de la final, dejando en segunda posición a D'art Espectáculos. Además, el programa vivió la emotiva despedida de Risto Mejide, que abandonó su faceta como jurado de televisión.

El grupo de baile logró convencer al público del plató para hacerse con los 25.000€ de premio en una noche cargada de emoción, talento e increíbles actuaciones. De esta manera, el grupo no defrauda a Lorena Castell, que fue quien les dio los dos pases de oro que los han llevado hasta la final.

La despedida de Risto Mejide

La otra cara de la final fue la de Risto Mejide, que se despidió para siempre del programa tras diez años, poniendo punto y final a su faceta como jurado en televisión. El publicista dedicó un emotivo discurso final antes de cerrar tu etapa: "No era consciente de todo lo que iba a aprender".

"El aprendizaje es una de las maravillas que tiene el talento, que sin querer, sin pretenderlo, enseña cosas a los demás", ha añadido sobre su etapa como jurado que comenzó en 'OT'.

"Todo empezó aquí y todo acaba aquí y hoy quiero daros la gracias no solo a vosotros, sino a todos los concursantes que han pasado por mis valoraciones: a los que les he dicho que no y luego la vida les ha dicho que sí, y me alegro mucho de haberme equivocado, a los que les dije que no y luego la vida también les ha dicho que no… con esos tengo una deuda pendiente".

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"Al resto de concursantes, y a vosotros, compañeros, que os quiero y os aprecio muchísimo, lo sabéis, deciros que jamás olvidemos que, incluso el mejor de los críticos, es peor que el peor de los creativos porque un creativo lo único que pretende es dejar el mundo un poco más bello de lo que se lo encontró. Así que, por todo eso, por todo lo que he aprendido… gracias", ha dicho para finalizar.