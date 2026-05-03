Cristina Pardo se sincera sobre su ideología después de dar el salto a Antena 3: "Me da igual que piensen que soy de derechas"

Cristina Pardo, uno de los pilares fundamentales de laSexta desde su nacimiento, está a punto de cambiar de aires. La periodista ha anunciado que deja la cadena tras 20 años de fidelidad absoluta para dar el salto a Antena 3. Un movimiento estratégico que se materializará el próximo mes de septiembre, con el inicio de la nueva temporada televisiva.

Pardo, que se curtió a la sombra de Antonio García Ferreras como sustituta de lujo en ‘Al Rojo Vivo’, emprende ahora un "desafío total" fuera del ecosistema del puro directo diario. Tras el éxito de ‘Liarla Pardo’ y su actual etapa en ‘Más Vale Tarde’ junto a Iñaki López, la comunicadora se pondrá al frente de un nuevo formato semanal en horario de máxima audiencia.

Aprovechando este cambio de ciclo, la periodista ha visitado el pódcast de ‘Ac2ality’, donde no ha esquivado ninguna bala, ni siquiera la de su ideología política. Pardo es consciente de que su participación como tertuliana en la mesa de ‘El Hormiguero’ ha generado un juicio rápido en redes sociales.

"Creo que mucha gente en este momento pensará que yo soy de derechas por el hecho de ir a ‘El Hormiguero’. Habrá gente que pensará que puedo no ser del todo de derechas por trabajar en laSexta, pero es que me da igual", ha confesado con la claridad que le caracteriza. La navarra insiste en que su brújula no es un partido, sino la honestidad profesional: "Intento ser ecuánime, justa y honesta".

Sin cortapisas, la presentadora también ha analizado por qué se le percibe ahora más crítica que en otras etapas, lanzando una reflexión sobre la labor del periodismo: "Es mucho más fácil ir contra un gobierno en activo. Cuando yo cubría al PP, gobernaba Mariano Rajoy, era facilísimo cuestionar al Gobierno. Ahora está Pedro Sánchez".

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Para Pardo, la clave está en el poder, no en las siglas: "Es mucho más fácil cuestionar al Gobierno que cuestionar a alguien que no tiene la capacidad de dirigir la vida de los ciudadanos", ha sentenciado. Una declaración de intenciones que promete marcar el tono de su nueva etapa en Antena 3, donde volverá a ser una de las grandes apuestas de Atresmedia para la noche de los grandes titulares.