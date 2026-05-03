Audiencias TV ayer: 'Got Talent' gana la última noche de Risto Mejide y lidera con récord

'Got talent' despidió anoche su undécima edición proclamando ganadores a AM Dance Studio y despidiéndose para siempre de Risto Mejide. El programa de Santi Millán aprovechó su final para lograr el mejor dato de su actual edición y liderar la noche con un 11,8% y 874.000 espectadores.

Histórico Finales de 'Got Talent'

'Got Talent 1' (2016): 17,7% y 2.261.000

'Got Talent 2' (2017): 25,7% y 2.822.000

'Got Talent 3' (2018): 19,7% y 2.264.000

'Got Talent 4' (2019): 25,3% y 2.571.000

'Got Talent 5' (2019): 29% y 2.978.000

'Got Talent 6' (2021): 25,1% y 3.176.000

'Got Talent 7' (2021): 20,3% y 2.183.000

'Got Talent 8' (2022): 13,1% y 1.268.000

'Got Talent 9' (2023): 12,7% y 1.224.000

'Got Talent 10' (2024): 12,8% y 1.025.000

'Got Talent 11' (2026): 11,8% y 874.000

El enfrentamiento de la noche estuvo en los programas de actualidad, que bajan el nivel y mantienen sus distancias. El programa de José Yélamo cede 2 décimas y se queda con 5,8% y 447.000 seguidores, mientras que 'Malas lenguas Noche' pierde tres décimas respecto a su estreno y marca un 4,6% y 345.000 televidentes.

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En cuanto al resto de ofertas de la noche, la película 'Amor Redentor' se elevó en La 1 hasta la segunda opción con un 9,8% y 925.000 apoyos. En la otro cara de la moneda, 'Atrapa un millón' sufre bastante y se cae hasta un insuficiente 7,6% y 718.000 fieles.