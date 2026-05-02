Lydia Lozano, Terelu Campos y Karmele Marchante relatan sin filtros el infierno que vivieron en 'Sálvame': "Vejación constante y violencia laboral"

Cuando están a punto de cumplirse tres años de la cancelación definitiva de 'Sálvame', algunos de sus colaboradores más legendarios han comenzado a ajustar cuentas y a hablar sin filtros de su etapa en el magacín de tarde de Telecinco. Concretamente, tres de ellas lo hicieron en el último programa de '¡De viernes!', este pasado 1 de mayo. Y no precisamente en términos positivos.

Aprovechando que Makoke se sentaba en el plató para hablar de su tormentosa relación con Kiko Matamoros, los presentadores del espacio del corazón preguntaron a la colaboradora de 'Fiesta' por el infierno que supuso para ella que su ex participara de manera habitual en 'Sálvame', donde fue humillada y linchada en directo durante meses.

"Era prácticamente a diario. Encendía la tele y eran cuatro horas linchándome. Lo que más me dolió fue que tras poner en conocimiento de la policía lo que me estaba pasando, el día de la mujer salieron Gema López y las que estaban allí cuestionándome sin saber lo que yo estaba pasando", le contó a Santi Acosta y Bea Archidona.

A este testimonio se sumaron Terelu Campos, Lydia Lozano y Karmele Marchante, que expusieron algunas de sus experiencias con Kiko Matamoros cuando coincidieron con él durante su etapa en el programa que producía La fábrica de la tele. "Tenía un carácter muy difícil y atropellante y nos decía de todo. Es un broncas", comenzó contando Karmele Marchante, una de las primeras en huir del controvertido espacio.

Su sutileza inicial dio pronto paso a palabras mucho más contundentes. "La conducta de Matamoros en el plató era delictiva. Ahora no podría tenerla porque estaría encarcelado y empapelado. Era un misógino, una persona con talante violento y totalmente machista. A Lydia y a mí nos hacía llorar. No olvidemos que había otra y otro que estaban a su lado que eran el eje del mal (Mila Ximénez y Kiko Hernández). Y se cebaban con nosotras cuando les daba la gana. Con él (Matamoros) yo no podía estar trabajando. Era acoso, una vejación constante y violencia laboral".

Por su parte, Terelu Campos dio por primera vez en mucho tiempo algunos detalles de su relación con el que fuera manager de Carmina Ordóñez y de sus, en ocasiones, agresivas formas en 'Sálvame': "No sé si se le ha permitido, o se le ha azuzado. Él decía que le azuzaban, no lo sé. Pero ya eso no se permite más (en Telecinco), gracias a Dios", aseguró.

"Si alguna vez hizo algo bueno, da igual. Porque ha hecho tantas cosas malas hacia mi persona, hacia mi familia hermana, hacia mi hija… da lo mismo, esta persona no existe en mi vida desde hace mucho tiempo. Hemos tenido una relación de idas y venidas, cuando se casó con Makoke y después cuando estaba con Marta. A mí ya me da igual lo que diga de mí. Me arrepiento de haberle invitado al cumpleaños de mi hija, por el daño que le sigue haciendo a Alejandra".

Tras estos dos testimonios, quedaba por saber si Lydia Lozano se sumaría a dar por fin su opinión de aquellos años tan convulsos para ella, en los que cada poco tiempo el programa la utilizaba y la lleva a al extremo para que terminara llorando y con un ataque de ansiedad. Cabe destacar que ha formado parte del equipo que hacía 'Sálvame' (ahora La osa producciones audiovisuales) hasta el pasado verano. Finalmente, no se cortó.

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"Había tres personas con pinganillo y cuando aquello bajaba, había que subirlo. Y le decía a mis compañeras que venían los de enfrente: el eje del mal. Nos ponían el palito y yo era tan imbécil que me subía, así de claro", reveló. Pese a haber estado con ellos hasta hace menos de un año, asegura que pensó en abandonar el programa en una de sus épocas más violentas. "No tenía que haber llorado y a lo mejor me tenía que haber ido también. Pero me fastidiaba pensar que me tenía que ir por ellos y darles esa satisfacción. Además se hubieran tirado un año hablando de mi salida".