Invitada estelar
Najwa Nimri sorprende a Rosalía en el confesionario del LUX Tour en Berlín con sus anécdotas en app de citas
La actriz se convirtió en la invitada especial del íntimo segmento del concierto de este 1 de mayo y robó las carcajadas del público con su particular visión de la fama y el ligoteo online
El LUX Tour de Rosalía vivió uno de sus momentos más celebrados de la noche en la capital alemana. La cantante invitó a la actriz Najwa Nimri al confesionario, el espacio más cercano y conversacional del show, donde las dos artistas compartieron risas, complicidad y confesiones con un público entregado.
El segmento comenzó con un saludo cariñoso. Rosalía recibió a Najwa con afecto: “¡Najwa! ¿Cómo estás, amiga?”. La actriz, con su habitual tono pausado y mirada intensa, respondió con naturalidad y entró en la cabina. La química entre ambas fue evidente desde el primer instante, con Rosalía risueña y Najwa aportando su característico humor seco e irónico.
El momento más viral llegó cuando la conversación giró hacia las apps de citas. Najwa, con una pausa teatral, confesó: “Pues… he estado mirando apps de citas”. Ante las primeras risas del público, continuó: “Es que… es complicado. Pones en la bio que eres actriz… y te llegan mensajes como: ‘¿Eres la de Los Otros?’ o ‘¿Eres la de Ama?’… y tienes que explicar que sí, pero que mejor no hablemos de eso… o que eres tú pero que no eres exactamente esa”.
Rosalía estalló en carcajadas y reaccionó con sorpresa y cariño ante las anécdotas de Najwa, quien reflexionó sobre lo surrealista que resulta ligar online cuando tu imagen está tan asociada a personajes icónicos. El humor de Nimri, basado en pausas perfectas y un tono imperturbable, hizo que todo el recinto estallara en risas.
El confesionario completo, de varios minutos, muestra una charla ligera, divertida y llena de buena onda entre las dos artistas españolas. El público berlinés disfrutó especialmente de la naturalidad del intercambio, que terminó con palabras de cariño por parte de Rosalía y un cierre cálido. Tras el segmento, Najwa y Rosalía compartieron escenario, siendo descritas por los asistentes como “dos reinas” o “dos diosas” juntas.
Este encuentro refuerza la conexión entre Rosalía y figuras consolidadas del cine y la música española, y añade otro momentazo memorable al LUX Tour, cuya gira continúa cosechando anécdotas y vírdenes virales en redes.
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