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'MasterChef Celebrity Legends' pesca en 'Tu cara me suena': Lista completa de concursantes confirmados
El programa suma cuatro nuevos famosos confirmados y ya ha desvelado a la mitad de su casting: Santiago Segura, Pocholo o Maria Escoté, entre los concursantes.
'MasterChef Celebrity Legends' confirma a sus 4 primeros participantes: de Santiago Segura a Juanjo Ballesta, pasando por la concursante más repetidora.
'MasterChef Celebrity' ya prepara su versión 'Legends' con la que celebrará su décimo aniversario. Esta edición especial contará con 15 famosos que ya fueron concursantes del programa, haciendo posible un nuevo grupo de famosos al juntar a celebrities de distintas temporadas. Tras confirmar a los primeros cuatro concursantes, el talent show de TVE ha ampliado la lista de nombres con una pesca directa desde 'Tu cara me suena'.
Por lo tanto, a los ya anunciados Santiago Segura, Anabel Alonso, Juanjo Ballesta y El Cordobés, se suman ahora María Escoté, Bibiana Fernández, Pocholo y el actual juez de 'Tu cara me suena', Florentino Fernández.
Santiago Segura
Después del éxito de 'Torrente Presidente' y las posteriores polémicas que ha protagonizado la promoción de la cinta, Santiago Segura decide volver a las cocinas de 'MasterChef', donde fue concrusante de la tercera edición. El actor firmó una gran temporada y a pesar de quedarse cerca de la final, fue eliminado dos programas antes.
Pocholo Martínez-Bordiú
Participó en la novena edición del talent show y a pesar de siempre ser polémico, Pocholo sorprendió al conseguir llegar hasta la semifinal. Finalmente, el aristócrata no pudo clasificarse para la final, que acabaríamos ganando Inés Hernand.
Anabel Alonso
La humorista y actriz fue una de las protagonistas de la segunda temporada de 'MasterChef Celebirty'. Su gran sentido del humor y su habilidad frente a las cámaras le sirvieron para convertirse en imagen del programa al protagonizar junto a Bibiana Fernández, 'Las retales', un derivado donde se comentaba el programa.
Bibiana Fernández
Compañera de Anabel Alonso, Fernández también estuvo en las cocinas de TVE en la segunda temporada con famosos del concurso. Sin embargo, la actriz y cantante, a diferencia de Alonso, se marcó antes al ser la séptima expulsada de su edición.
El Cordobés
Torero de profesión, Manuel Díaz 'El Cordobés' fue uno de los primeros famosos en decir sí a 'MasterChef Celebrity'. Sin embargo, su paso por el concurso no fue muy brillante y acabó siendo el cuarto expulsado de la primera temporada. Ahora, podría redimirse en esta nueva versión.
María Escoté
La diseñadora, habitual del jurado de 'Maestros de la Costura', se atrevió a cambiar las agujas por los fogones en la séptima edición del concurso. Metódico y habilidosa, Escoté demostró su buen hacer y consiguió un gran tercer puesto en la final más polémica del programa, que trajo consigo una gran polémica con Patricia Conde.
Florentino Fernández
Florentino Fernández es el fichaje más sorprendente quizás porque actualmente el humorista es juez de 'Tu cara me suena'. El televisivo fue concursante en la quinta edición y dejó a todos con la boca abierta al llegar hasta el duelo final de la última gala, que acabó perdiendo contra Raquel Meroño.
Juanjo Ballesta
El actor, al igual que Flo, también pasó por el programa en la quinta temporada de la versión celebrity del reality. Sin embargo, su desempeño no fue tan brillante, convirtiéndose en el octavo expulsado, muy lejos de la final.
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