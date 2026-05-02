Makoke confiesa que sufrió presiones de la productora de 'Sálvame' para que no ratificara la denuncia contra Kiko Matamoros por malos tratos: "Le hubieran despedido de Telecinco"

La última entrevista que Makoke ha concedido en el plató de '¡De viernes'! ha sido absolutamente explosiva. La colaboradora ratificó las declaraciones que ofreció la semana pasada en el scoop del magacín presentado por Bea Archidona y Santi Acosta y amplió detalles de las diferentes etapas vividas durante su relación con Kiko Matamoros, en la que los insultos, los celos y los desprecios eran habituales.

"Esta persona se aprovecha de que yo retiré esa denuncia y no quise seguir adelante con ella para decir que no hay un informe. Yo estaba muerta de miedo, quería que se fuera de la casa. No me dio puñetazos y no tenía magulladuras, me puso una pierna en la cara pero ya está. No había un parte de lesiones pero tenía miedo y pánico. Quería que se fuera de la casa y dejara de gritar, porque además los niños se iban a despertar. Me arrepiento de no haber denunciado", aseguró.

Uno de los hechos más llamativos fue cuando desveló que recibió presiones por parte de una responsable de La fábrica de la tele, productora de 'Sálvame', para que no ratificara el atestado de la guardia civil de la noche en la que se produjo el episodio más violento de su historia con el colaborador, que terminó pasando la noche en el calabozo.

Su relato a este respecto dejó a todos sorprendidos: "Habían pasado tres meses del brote psicótico. Me ratifiqué en no denunciar pero siguió de oficio. Me llamó una mujer de la cúpula de la productora (La fábrica de la tele) y me pidieron por favor que parase la denuncia. Que me podía buscar un problema y que Kiko se tendría que ir de Telecinco".

Aunque la noche del suceso no se hizo efectiva la denuncia por su parte, la fiscalía sí que la cursó de oficio y un año después se requirió a Makoke que confirmara que no deseaba ratificarla o si bien se planteaba cambiar de opinión. Fue entonces cuando el extinto magacín vespertino se puso en contacto con ella para evitar a toda costa siguiera adelante con el proceso, según su testimonio.

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Ya se había hecho público todo lo que sucedió aquella noche e incluso se llegó a tratar en el propio 'Sálvame'. Los dos protagonistas se pusieron de acuerdo para ponerse de perfil y declarar que aquel episodio no ocurrió realmente en términos violentos entre ellos. De hecho, Matamoros llegó a negar de manera tajante haber pasado la noche detenido en un calabozo. Y es que si Makoke hubiera ratificado su denuncia, Telecinco le hubiera tenido que despedir de manera fulminante. Aquello cayó en el olvido hasta que la pareja decidió divorciarse y se hizo público el atestado oficial de la noche en la que ocurrió todo. Y ahora, todos los detalles han salido a la luz de manera definitiva con el testimonio de la propia Makoke en '¡De viernes!'.