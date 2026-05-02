DEP
Más allá de Correos y el PSOE: José María Cruz Novillo también creó logos de TVE y Antena 3
El diseñador de la Transición fallece a los 89 años dejando un legado imborrable en la imagen corporativa de España, desde la televisión pública hasta el nacimiento de las privadas.
Muere a los 89 años José María Cruz Novillo, el diseñador de los logos más emblemáticos de España.
España se despidió hoy de uno de sus mayores genios visuales, José María Cruz Novillo. Considerado por muchos como "el hombre que diseñó España", su mano estuvo detrás de los símbolos que acompañaron el despertar democrático del país, pero especialmente de aquellos que se colaron cada día en nuestros hogares a través de la pequeña pantalla.
Aunque su obra abarca desde el logo de Correos hasta el puño y la rosa del PSOE, Cruz Novillo fue una figura clave para entender la evolución de la televisión en España. Su capacidad para sintetizar conceptos en formas geométricas simples pero potentes marcó un antes y un después en la identidad visual de los grandes grupos de comunicación.
Y es que Cruz Novillo estuvo detrás de dos de los logos que han tenido las cadenas de televisión que hoy compiten por el liderazgo. Cruz Novillo fue el artífice del rediseño que unificó la imagen del ente público.
Dejó atrás el antiguo estilo para implementar una identidad basada en la geometría y la claridad, destacando el icónico bloque de RTVE que aportaba una imagen de modernidad y servicio público necesaria para competir en el nuevo mercado audiovisual.
El diseñador también fue el responsable de crear en 1982 el logotipo original de Antena 3 Radio, un diseño que posteriormente heredaría Antena 3 Televisión para su nacimiento en 1990. Aquellas líneas que formaban el número 3, combinando el rojo y el blanco, se convirtieron en el estandarte de la primera televisión privada en romper el monopolio de TVE, un símbolo de vanguardia y ruptura que evolucionó a partir de su concepto original.
Un legado imborrable
Además de su impacto en la televisión, su currículum es una lista interminable de iconos que hoy damos por sentados:
- Renfe: El famoso logo de la doble "c" entrelazada.
- Policía Nacional: El cambio al azul y el escudo actual.
- Comunidad de Madrid: La bandera de las siete estrellas sobre fondo rojo.
- Cine: Carteles de películas legendarias como El espíritu de la colmena o Los lunes al sol.
- Prensa: La cabecera del diario El Mundo.
Incluso el dinero que pasaba por nuestras manos llevaba su firma, ya que fue el autor de los billetes de peseta emitidos entre 1979 y 1985.
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