'Malas lenguas noche'
Ernesto Ekaizer vuelve a 'Malas lenguas Noche', arrepentido por su plantón a Jesús Cintora: "Estuve fuera de lugar"
El colaborador abandonó el plató el pasado sábado, descontento por el poco tiempo de palabra que tuvo en el estreno.
Ernesto Ekaizer, indignado con Jesús Cintora, abandona el plató de 'Malas Lenguas Noche' de manera abrupta: "Me llevas ignorando todo el programa".
Ernesto Ekaizer reaparece tras su bronca en TVE y pide perdón a Jesús Cintora por su "espectáculo": “Fue inmaduro”.
Ernesto Ekaizer volvió hoy a la versión nocturna de 'Malas lenguas' después del abandono protagonizado la semana pasada durante el estreno de esta nueva etapa. El colaborador se levantó de la mesa descontento con Jesús Cintora y hoy ha regresado para pedir públicamente disculpas por lo ocurrido.
El momento fue muy comentado en redes sociales y días después, concretamente el pasado miércoles, el periodista ya regresó al programa diario y se disculpó con el presentador por su "espectáculo", tal y como él lo definió: "Fue inmaduro", reconoció.
Sin embargo, el programa de Jesús Cintora no quiso desaprovechar la bronca que se vivió el pasado fin de semana y ha escenificado un cara a cara entre el colaborador y el presentador para aclarar lo sucedido hace una semana: "Volver a la escena del crimen...", comenzó diciendo.
"Me marché y no debía marcharme, no tenía el derecho de marcharme ni por la mesa, ni por el público, ni por ti. Estuve fuera de lugar", reconoció el analista, que se mostró contento "porque puedo volver". En ese momento el presentador le preguntó si haría algún tipo de disculpa, no por él, sino por el público que apoyó el estreno el pasado sábado.
"No ocurrió nada que justificara lo que hizo", aclaró el colaborador, descartando una discusión previa. "Fue un pronto y lo lamento. Por lo tanto, pido disculpas". El presentador quiso saber entonces si su mujer le había dicho algo al respecto de lo ocurrido: "Por supuesto", adelantó Ekaizer.
"No me vio en directo, no estaba en casa. Me dijo algo parecido a lo que me dijiste tú, que el problema no lo tenía contigo sino conmigo mismo". Por último, el colaborador volvió a negar que pasara algo previo en el programa que lo llevara a abandonar el plató: "Insisto, no tenía derecho a marcharme. Estuve fuera de lugar", remató.
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