Una ex de Kiko Matamoros irrumpe en '¡De viernes!' para defender a Makoke y se rompe al contar su experiencia: "La creo, me veo reflejada"

Makoke se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para afrontar la que, sin duda, ha sido su entrevista más desgarradora hasta la fecha. La malagueña no se dejó nada en el tintero, relatando los episodios más oscuros de su matrimonio con Kiko Matamoros: desde ataques de celos incontrolables hasta las deslealtades que terminaron por dinamitar su relación. Además también desveló las presiones que sufrió de la productora de 'Sálvame' y contó con el apoyo de Karmele, que también cargó contra su antiguo programa, al igual que Terelu Campos y Lydia Lozano. Sin embargo, el giro de guion más inesperado llegó cuando Cristina Pujol, la primera pareja de Matamoros tras su divorcio, entró en directo totalmente rota para cerrar filas con ella.

Con la entrevista en su punto álgido, Santi Acosta interrumpía el programa para anunciar una llamada que dejó a todos en shock. Cristina Pujol, entre lágrimas, quiso alzar la voz para respaldar el testimonio de la invitada: "He querido entrar porque quería echarle un cable. Yo personalmente la creo y, como mujer, quería mostrar mi apoyo", arrancaba diciendo de forma tajante.Pujol fue más allá y puso el foco en el comportamiento del colaborador: "Maltrato no es solo cuando te pegan", sentenció antes de relatar situaciones similares a las de Makoke. "Me pedía que vistiera tapada, que se viera que iba con una mujer 'tapadita' y bien. Él hacía lo que quería mientras yo callaba", explicó.

Noticias relacionadas

Además, Cristina no dudó en señalar episodios que vivió incluso con la actual pareja de Kiko: "Él disfrutaba haciendo esas cosas. Viví una escena donde se levantó a saludar a la chica que está con él ahora mismo; se reían, habían quedado...". Para terminar, describió el desgaste psicológico de aquella etapa: "Era como tener un niño pequeño. A las dos o tres horas se ponía hasta arriba y ya tenías que estar pendiente de él. Siempre pasaba algo", concluyó antes de agradecer al programa el espacio para desahogarse.