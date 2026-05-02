Audiencias TV ayer: La entrevista de Makoke en 'De viernes' no puede contra el refrito de 'Tu cara me suena', que lidera la noche

La entrevista de Makoke en 'De viernes' dejó un titular bastante llamativo. La expareja de Kiko Matamoros desveló que fue presionada por la productora de 'Sálvame' para que no ratificara su denuncia contra el colaborador por malos tratos. Sin embargo, ni esta revelación, ni el infierno que vivieron Lydia Lozano, Terelu y Karmele en el extinto programa de Telecinco le sirvieron a 'De viernes' para liderar la noche, a pesar de enfrentarse a un refrito de 'Tu cara me suena'. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta no logra pasar del 10,5% y 786.000 espectadores, solo cuatro décimas más que hace una semana.

Por su parte, como decimos, el especial de 'Tu cara me suena' con sus mejores momentos lidera la noche, eso sí, con un rendimiento - como es obvio - mucho menor que sus galas habituales. El programa de Manel Fuentes se tomó un descanso por el puente y aun así controló la noche con un 11,9% y 1.020.000 espectadores.

Por último, La 1 acertó de lleno con la emisión de 'Gran Torino'. La película logra mejorar en casi cuatro puntos la oferta de la semana pasada, logrando la segunda opción de la noche en su franja al firmar un buen 10,4% y 1.033.000 seguidores.

PRIME TIME

Antena 3

Tu cara me suena: Mejores momentos: 11,9% y 1.020.000

Telecinco

De viernes: 10,5% y 786.000

La 1

Superestrellas: Clint eastwood: Gran torino: 10,4% y 1.033.000

Superestrellas: Clint eastwood 2: El jinete palido: 9,2% y 502.000

Cuatro

First Dates: 5,8% y 567.000

El Blockbuster: El ministerio de la guerra sucia: 6,3% y 582.000

laSexta

laSexta Columna: 4% y 408.000

Equipo de Investigación: 3,4% y 341.000 / 3,7% y 264.000

La 2

Trivial Pursuit: 3,6% y 328.000

Cifras y letras: 4,9% y 505.000

Plano general: 2,3% y 240.000

Historia de nuestro cine: 1,9% y 148.000

LATE NIGHT

Antena 3

Tu cara me suena: 7,9% y 267.000

La 1

Cine: Acantilado: 7,4% y 178.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,8% y 217.000 / 7,9% y 173.000

Cuatro

Cine Cuatro: Perros de guerra: 5,5% y 234.000

TARDE

Antena 3

Multicine: Pequeños detalles: 12,4% y 1.025.000

Multicine 2: Deep water: 9,7% y 722.000

La 1

Sesión de tarde: Cásate conmigo: 11,3% y 962.000

Sesión de tarde 2: Como la vida misma: 8,9% y 672.000

Sesión de tarde 3: Doce fuera de casa: 9,5% y 720.000

Telecinco

Fiesta: 8,8% y 699.000

Allá tú: 9,2% y 709.000

Cuatro

Home cinema: La jungla 4.0: 6,5% y 549.000

Home cinema 2: Stormbreaker: 6,7% y 492.000

laSexta

Cine: Red: 3,8% y 325.000

Cine: Red 2: 4,1% y 307.000

La 2

El Cazador: 1,6% y 135.000

Saber y ganar: 4,9% y 427.000

Grandes Documentales: 3,6% y 299.000

Planeta en peligro II: 2,8% y 224.000

Venecia, cómo construir la belleza en una marisma: 3,7% y 268.000

Trivial Pursuit: 3,2% y 251.000

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 17,9% y 347.000

Mañaneros 360: 14,3% y 617.000

Antena 3

Los más: 4,7% y 119.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 7,1% y 249.000 / 11,5% y 443.000 / 16% y 760.000

La ruleta de la suerte: 20% y 1.398.000

Cuatro

¡Toma Salami!: 2,1% y 19.000

Volando Voy: 5,7% y 81.000 / 7,4% y 180.000

Viajeros Cuatro: 8,5% y 247.000 / 7,3% y 304.000

Telecinco

Got Talent: 5,2% y 114.000

El precio justo: 5,6% y 177.000 / 7,4% y 291.000

Visto lo visto: 6,5% y 444.000

laSexta

Aruser@s Weekend: 8,3% y 189.000

Equipo de Investigación: 4,8% y 147.000 / 4,1% y 139.000 / 4,6% y 194.000

La 2

El Cazador: 1,9% y 104.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,2% y 1.857.000

Telediario 1: 15,6% y 1.368.000

Informativos Telecinco 15H: 8,1% y 708.000

Noticias Cuatro 1: 8,3% y 553.000

laSexta Noticias 14H: 7% y 481.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 13,7% y 1.228.000

Telediario 2: 11,6% y 1.058.000

Informativos Telecinco 21H: 8,5% y 762.000

laSexta Noticias 20H: 5,8% y 440.000

Noticias Cuatro 2: 5,1% y 385.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (11,4%), La 1 (11,3%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,1%), laSexta (4,5%), La 2 (2,8%).

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