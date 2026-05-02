Viernes 1 de mayo 2026
Audiencias TV ayer: La entrevista de Makoke en 'De viernes' no puede contra el refrito de 'Tu cara me suena', que lidera la noche
La 1 acierta de lleno con la película 'Gran Torino' y mejora casi 4 puntos en una semana
La entrevista de Makoke en 'De viernes' dejó un titular bastante llamativo. La expareja de Kiko Matamoros desveló que fue presionada por la productora de 'Sálvame' para que no ratificara su denuncia contra el colaborador por malos tratos. Sin embargo, ni esta revelación, ni el infierno que vivieron Lydia Lozano, Terelu y Karmele en el extinto programa de Telecinco le sirvieron a 'De viernes' para liderar la noche, a pesar de enfrentarse a un refrito de 'Tu cara me suena'. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta no logra pasar del 10,5% y 786.000 espectadores, solo cuatro décimas más que hace una semana.
Por su parte, como decimos, el especial de 'Tu cara me suena' con sus mejores momentos lidera la noche, eso sí, con un rendimiento - como es obvio - mucho menor que sus galas habituales. El programa de Manel Fuentes se tomó un descanso por el puente y aun así controló la noche con un 11,9% y 1.020.000 espectadores.
Por último, La 1 acertó de lleno con la emisión de 'Gran Torino'. La película logra mejorar en casi cuatro puntos la oferta de la semana pasada, logrando la segunda opción de la noche en su franja al firmar un buen 10,4% y 1.033.000 seguidores.
PRIME TIME
Antena 3
Tu cara me suena: Mejores momentos: 11,9% y 1.020.000
Telecinco
De viernes: 10,5% y 786.000
La 1
Superestrellas: Clint eastwood: Gran torino: 10,4% y 1.033.000
Superestrellas: Clint eastwood 2: El jinete palido: 9,2% y 502.000
Cuatro
First Dates: 5,8% y 567.000
El Blockbuster: El ministerio de la guerra sucia: 6,3% y 582.000
laSexta
laSexta Columna: 4% y 408.000
Equipo de Investigación: 3,4% y 341.000 / 3,7% y 264.000
La 2
Trivial Pursuit: 3,6% y 328.000
Cifras y letras: 4,9% y 505.000
Plano general: 2,3% y 240.000
Historia de nuestro cine: 1,9% y 148.000
LATE NIGHT
Antena 3
Tu cara me suena: 7,9% y 267.000
La 1
Cine: Acantilado: 7,4% y 178.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,8% y 217.000 / 7,9% y 173.000
Cuatro
Cine Cuatro: Perros de guerra: 5,5% y 234.000
TARDE
Antena 3
Multicine: Pequeños detalles: 12,4% y 1.025.000
Multicine 2: Deep water: 9,7% y 722.000
La 1
Sesión de tarde: Cásate conmigo: 11,3% y 962.000
Sesión de tarde 2: Como la vida misma: 8,9% y 672.000
Sesión de tarde 3: Doce fuera de casa: 9,5% y 720.000
Telecinco
Fiesta: 8,8% y 699.000
Allá tú: 9,2% y 709.000
Cuatro
Home cinema: La jungla 4.0: 6,5% y 549.000
Home cinema 2: Stormbreaker: 6,7% y 492.000
laSexta
Cine: Red: 3,8% y 325.000
Cine: Red 2: 4,1% y 307.000
La 2
El Cazador: 1,6% y 135.000
Saber y ganar: 4,9% y 427.000
Grandes Documentales: 3,6% y 299.000
Planeta en peligro II: 2,8% y 224.000
Venecia, cómo construir la belleza en una marisma: 3,7% y 268.000
Trivial Pursuit: 3,2% y 251.000
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 17,9% y 347.000
Mañaneros 360: 14,3% y 617.000
Antena 3
Los más: 4,7% y 119.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 7,1% y 249.000 / 11,5% y 443.000 / 16% y 760.000
La ruleta de la suerte: 20% y 1.398.000
Cuatro
¡Toma Salami!: 2,1% y 19.000
Volando Voy: 5,7% y 81.000 / 7,4% y 180.000
Viajeros Cuatro: 8,5% y 247.000 / 7,3% y 304.000
Telecinco
Got Talent: 5,2% y 114.000
El precio justo: 5,6% y 177.000 / 7,4% y 291.000
Visto lo visto: 6,5% y 444.000
laSexta
Aruser@s Weekend: 8,3% y 189.000
Equipo de Investigación: 4,8% y 147.000 / 4,1% y 139.000 / 4,6% y 194.000
La 2
El Cazador: 1,9% y 104.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,2% y 1.857.000
Telediario 1: 15,6% y 1.368.000
Informativos Telecinco 15H: 8,1% y 708.000
Noticias Cuatro 1: 8,3% y 553.000
laSexta Noticias 14H: 7% y 481.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 13,7% y 1.228.000
Telediario 2: 11,6% y 1.058.000
Informativos Telecinco 21H: 8,5% y 762.000
laSexta Noticias 20H: 5,8% y 440.000
Noticias Cuatro 2: 5,1% y 385.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (11,4%), La 1 (11,3%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,1%), laSexta (4,5%), La 2 (2,8%).
Mes: Antena 3 (11,4%), La 1 (11,3%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,1%), laSexta (4,5%), La 2 (2,8%).
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