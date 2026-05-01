Vuelven a las cocinas
'MasterChef Celebrity Legends' confirma a sus 4 primeros participantes: de Segura a Ballesta, pasando por la concursante más repetidora
El talent culinario reunirá a antiguos aspirantes del formato en una edición especial con rostros muy recordados por los espectadores.
‘MasterChef Celebrity Legends’ ya tiene a sus primeros concursantes confirmados. Santiago Segura, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Anabel Alonso y Juanjo Ballesta volverán a ponerse el delantal en esta nueva edición especial del talent culinario, que recuperará a antiguos aspirantes del formato para reunirlos de nuevo frente a los fogones.
Los cuatro nombres anunciados forman parte de la historia de ‘MasterChef Celebrity’. Santiago Segura participó en la tercera edición, en la que compartió cocinas con aspirantes como Ona Carbonell, Paz Vega, Mario Vaquerizo o Boris Izaguirre. También volverá Manuel Díaz ‘El Cordobés’, uno de los participantes de la primera edición del formato con famosos, en la que coincidió con su mujer, Virginia Troconis.
Anabel Alonso, por su parte, concursó en la segunda temporada y regresó más tarde en la cuarta edición, consolidándose como una de las celebrities más asociadas al universo del programa. Además, Alonso formó parte de 'MasterChef Navidad', donde llegó a ganar la edición. El cuarto confirmado es Juanjo Ballesta, que formó parte de ‘MasterChef Celebrity 5’,
El anuncio abre ahora la incógnita sobre el resto de concursantes que completarán el reparto de ‘MasterChef Celebrity Legends’. Por el momento, RTVE y el programa han empezado la promoción con cuatro nombres de fuerte recuerdo televisivo, mezclando humor, espectáculo, interpretación y personajes que ya dejaron momentos comentados en sus respectivas ediciones.
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