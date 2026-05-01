Leonor Lavado defiende su trabajo en 'Tu cara me suena': "No puedo competir con un cantante ni voy a hacerlo, pero mi manera de lucirme es hacer reír."

Leonor Lavado se suma a la nueva edición de 'Tu cara me suena' tras un arranque de temporada que ha confirmado la fortaleza del formato en Antena 3. La actriz, imitadora y presentadora afronta el concurso con humor, ganas de jugar y la intención de aportar su sello propio a cada actuación. En entrevista con YOTELE, habla de su debut como Raffaella Carrà, del reto de cantar e imitar en directo y de cómo ha llegado a este momento después de una carrera construida paso a paso desde sus primeros vídeos virales.

YOTELE. Vaya arranque de 'Tu cara me suena', Leonor.

LEONOR LAVADO. ¡Ay, qué ilusión! Vaya arranque, con un 20,3% de share. Qué barbaridad.

YOTELE. Son datos de otra época. No es fácil ya hacer estas audiencias.

LEONOR LAVADO. Para nada. Eso significa que estamos ante un grandísimo formato, que la gente cada año pide verlo, que se va superando con las temporadas y que al final hacemos muy buena tele en España.

YOTELE. Desde fuera da la sensación de que es un programa que funciona como un reloj, con todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo es vivirlo desde dentro?

LEONOR LAVADO. Pues estás muy bien enterado. No sé quién te lo ha dicho, pero sí, así es.

El éxito que tiene desde fuera es, en gran parte, el éxito que hay dentro entre departamentos. Todos los profesionales están súper sincronizados para que se haga un espectáculo. Todo lo técnico y todo lo que corresponde a los departamentos de arte está muy medido. Eso es calidad.

YOTELE. ¿Cómo te sentiste en el primer programa haciendo de Raffaella Carrà?

LEONOR LAVADO. Me divertí muchísimo. Es un programa donde hay 600 personas de público y, quieras o no, impone.

Cuando subes por ese ascensor, no se te sube el estómago: se te sube la vida entera. Dices: “Dios mío, ¿qué hago yo aquí?”. Pero es pisar el suelo del plató y automáticamente ya estás en el personaje.

Ves cómo el público se entrega, cómo quiere divertirse, y también piensas en la gente de casa. Dices: “Esto puede gustar, puede transmitir, puede divertir”. Al final esa es la fuerza: divertir a quien nos está viendo desde la televisión.

YOTELE. ¿Qué te gustaría hacer? Porque el pulsador es caprichoso, pero si pudieras elegir…

LEONOR LAVADO. A mí me encantaría hacer de todo. Por ejemplo, me encantaría hacer María Callas, pero como ya he dicho otras veces, sería María “cállate”, porque no tengo la voz de María Callas. Pero bueno, le echo cara a todo. Entonces sería María Cara.

Creo que a cualquier cantante que me toque le puedo dar un punto de humor. Al final es importante en este programa que haya elementos que no aporten quizá la perfección, pero sí sentido del humor, fantasía y risa.

Tenemos unos cantantes maravillosos. Sole Giménez lleva años y años en la música, y el otro día me dijo que acababa de sacar su disco número 23. Hacer 23 discos y seguir dedicándote a ello es digno de admirar. Luego también tenemos cantantes más jóvenes con un talento grandísimo.

La perfección vocal y la técnica son terreno de los cantantes. A mí lo que me toca es divertir, porque creo que es lo que mejor puedo hacer. No puedo competir con un cantante ni voy a hacerlo, pero mi manera de lucirme y de ayudar al programa es hacer reír. La primera que se ríe de mí misma soy yo. Los seguidores de 'Tu cara me suena' verán que voy a poner el punto de humor.

YOTELE. Está Jesulín, que también sorprendió bastante. Lo hizo muy bien.

LEONOR LAVADO. Sí, lo hizo muy bien. Ha sido la sorpresa, porque no esperas que una persona que no se dedica a la música lo haga tan bien. Pero es que lo hizo genial, y ya veremos qué nos sorprende en otra gala.

Es un compañero excepcional a nivel personal: educado, cariñoso, sencillo, honesto, muy natural. Está muy centrado en el programa, todo el rato trabajando, muy disciplinado. Es muy bonito.

YOTELE. Además tiene gracia natural, sin pretenderlo.

LEONOR LAVADO. Exacto. Porque es muy entrañable. Dice las cosas tal como las siente, y cuando las personas decimos realmente lo que somos, nos podrá gustar más o menos, pero se ve por dónde vamos.

YOTELE. Ser actriz e imitadora, ¿te ha venido bien para este concurso? Al final es un concurso de imitaciones, pero tú ya vas con esa etiqueta.

LEONOR LAVADO. Yo no me lo tomo con ninguna expectativa. La gente que me conoce no puede entender que yo sea cantante, porque no lo soy.

Puedo intentar imitar voces y registros vocales, pero me cuesta afinar dentro de eso, porque es una profesión distinta a la mía. Eso sí, la imitación en este programa lo incluye todo.

Lo bueno es que me siento en un lugar donde la comedia es importantísima. Puedo poner en práctica la imitación, aunque cantar sea otro lugar para mi voz, pero dando lo que sé hacer, que es la comedia.

YOTELE. Hace unos años, ¿te habrías imaginado llegar a un programa de primer nivel como este? Empezaste siendo conocida por tus imitaciones desde abajo, labrándote el camino paso a paso.

LEONOR LAVADO. Tal cual. Yo nací de YouTube. Subí un vídeo hace 12 años y se hizo viral. Eso me permitió entrar en televisión, en radio y hacer 12 años de carrera.

Creo que todo llega en el momento en el que tiene que llegar. Este programa me ha llegado cuando me he sentido preparada, con ganas y con ilusión. Si hubiera ocurrido hace cinco, seis o tres años, no creo que hubiese sido lo mismo. Tenía que haber pasado antes por otras cosas que me dieran seguridad, ganas y fuerza para decir: “Quiero hacer esto”.

YOTELE. ¿Y ahora qué te gustaría hacer? Queda toda la edición de 'Tu cara me suena', pero no sé si piensas en otros formatos, en presentar, en un show de imitaciones…

LEONOR LAVADO. También estoy haciendo ficción. Soy actriz, hice una película hace tres años y el 12 de junio se estrena otra película mía, que también es de Antena 3.

También he sido presentadora en formatos de Televisión Española, como 'Arranca en verde', un programa de seguridad vial, y todo me ha gustado.

Nunca pienso en “a ver hasta dónde puedo llegar”. La vida me ha ido sorprendiendo y me siento bendecida por lo que Dios ha puesto en mi camino. Creo que la vida es una música y tú tienes que dejarte bailarla, siempre que estés a gusto ahí.

YOTELE. No te pones etiquetas.

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LEONOR LAVADO. No, porque he tenido tantos regalos de la vida que incluso cuando pensaba que nadie iba a pensar en mí para ser presentadora, de repente Televisión Española me dio un programa. Y dije: “Qué bien, qué alegría, vamos a ello”. Así que todo, sí.