Toda la verdad
Jero García revela por qué no fue feliz en ‘Hermano Mayor’ y el programa que ofreció hacer gratuitamente con exconcursantes del formato
El expresentador del programa de Cuatro ha recordado en ‘Seres Auténticos’, el podcast de Rafa Rodrigo, la parte más dura de su etapa televisiva.
Jero García ha hablado con especial crudeza de su paso por ‘Hermano Mayor’. El expresentador del formato de Cuatro ha sido invitado en ‘Seres Auténticos’, el podcast presentado por el periodista Rafa Rodrigo, donde ha reconocido que aquella etapa no cumplió las expectativas que se había creado antes de llegar a la televisión.
“Yo siempre quise estar en las grandes ligas”, explicó García durante la conversación. El educador social recordó que desde pequeño quería trabajar en televisión y que llegó a hacerlo como rostro principal de uno de los programas más populares de su momento. Sin embargo, esa experiencia no le trajo la satisfacción que esperaba: “Cuando estuve en la tele, en las grandes ligas, siendo la punta de lanza de uno de los programas en ese momento más importante de este país, no fui feliz”.
Preguntado por Rafa Rodrigo por los motivos de esa sensación, Jero admitió que se encontró con una realidad muy distinta a la que imaginaba. “Yo me generé unas determinadas expectativas que no tenían nada que ver con lo que me encontré”, afirmó. Eso sí, quiso dejar claro que el formato reflejaba situaciones reales: “El programa es real, si no, no lo hubiera hecho. O sea, más real no puede ser”.
El exboxeador sostuvo incluso que ‘Hermano Mayor’ suavizaba parte de lo que ocurría durante las grabaciones. “De hecho, faltamos a la verdad porque no ponemos todo lo que ocurre”, aseguró, antes de añadir una comparación televisiva muy contundente: “Yo creo que si en ‘Hermano Mayor’ hubiéramos puesto todo lo que ocurre, yo lo siento por Roberto, pero el minuto de oro no se lo hubiera llevado ‘Pasapalabra’ y Pablo Motos”. Según relató, había situaciones que no podían emitirse porque “la mayoría de ellos cometían delitos”.
García también mostró su malestar por lo que, según él, ocurría después del programa con algunos menores. “Sobre todo que dejaran a los niños de lado después de que pasara el programa”, lamentó. El comunicador aseguró que muchos de ellos tuvieron que recibir ayuda posteriormente a través de su fundación: “A muchos niños los he tenido que tratar yo a través de mi fundación después. O sea, intentar ayudarlos”.
Una de sus grandes quejas fue la falta de continuidad educativa tras cada caso. Jero explicó que propuso crear un espacio posterior al programa para analizar las causas de los conflictos y ofrecer herramientas a las familias. “Yo siempre peleé porque hubiera un programa con poso después. Me ofrecí gratis a hacerlo. Vamos a traernos a los expertos, vamos a traernos a niños que hayan pasado por Hermano mayor y que estén bien. Se podía haber hecho, haber creado un poso educativo brutal, y eso se quedó ahí.”, reveló. Su propuesta, según contó, nunca salió adelante: “No me hicieron ni puñetero caso. Y eso es una de las cosas que yo no perdono”.
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