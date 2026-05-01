Expulsado en 'Supervivientes' ayer: Toni Elías, fuera del reality tras quedarse muy lejos de Alba Paul y Almudena Porras

'Supervivientes 2026' vivió este jueves una gala de las que mueven varias piezas a la vez. Telecinco resolvió una nueva expulsión, reorganizó las playas tras la prueba de localización y cerró la noche con una ronda de nominaciones marcada por el azar. En medio de todo, Toni Elías se convirtió en el nuevo concursante expulsado después de quedarse muy descolgado frente a Alba Paul y Almudena Porras.

La votación llevaba varios días abierta y, una vez salvado José Manuel Soto el martes, la expulsión quedó en manos de Toni, Almudena y Alba. Los tres llegaron a la Palapa defendiendo sus ganas de seguir en Honduras, pero los porcentajes ya dejaban ver que uno de ellos estaba muy por detrás del resto: 42,9%, 42,4% y 14,7%. Primero, Jorge Javier Vázquez anunció la salvación de Almudena, que lo celebró por todo lo alto. Después repitió la mecánica con los dos candidatos restantes y confirmó que Alba Paul continuaba una semana más en la aventura.

Eso dejaba automáticamente a Toni Elías fuera del concurso. El piloto se despidió de sus compañeros con un mensaje sereno y muy emocional: “Ha sido un placer compartir con vosotros esta estancia. Somos amigos para siempre. He reencontrado a la persona que perdí hace cinco años, estoy contento y agradecido”. Su salida no fue especialmente sorprendente, sobre todo viendo que el apoyo del público se concentró casi por completo en sus dos rivales.

Antes de esa expulsión, la gala había dejado también una nueva prueba de líder. El duelo al sol volvió a decidir el futuro inmediato de los concursantes y, en esta ocasión, dejó dos vencedores claros. Entre las chicas, Nagore logró imponerse a Ivonne después de aguantar casi siete minutos. Entre los chicos, Aratz firmó uno de los momentos destacados de la noche al superar a Borja y batir además el récord de esta prueba, resistiendo más de doce minutos sobre una plataforma casi horizontal.

La Palapa también volvió a incendiarse con Claudia Chacón como uno de los grandes focos de tensión. La concursante discutió con varios de sus compañeros y dejó especialmente tocada su relación con Almudena, de quien llegó a decir que se había sentido “traicionada”.

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La noche terminó con una ronda de nominaciones distinta a la habitual, ya que el reparto de votos quedó condicionado por la suerte de los pergaminos. Eso impidió cualquier estrategia más o menos elaborada y dejó una nueva lista de nominados con dos nombres por playa. En Playa Derrota quedaron señalados Darío y Marisa Jara, mientras que en Playa Victoria salieron nominados José Manuel Soto y Claudia Chacón.