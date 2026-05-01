Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' no falla y lidera el jueves mientras 'Se nos ha ido de las manos' mejora en La 1

'Supervivientes' volvió a liderar la noche del jueves en Telecinco. La gala del reality alcanzó un 14,6% de cuota de pantalla y reunió a 912.000 espectadores, manteniéndose como la opción más fuerte de su franja.

En La 1, 'Se nos ha ido de las manos' mejoró respecto a su estreno de la semana pasada y subió hasta el 9,2% de share con 790.000 espectadores. Al mismo tiempo, la ficción 'A qué estás esperando', en Antena 3, se quedó con un 7,9% de cuota y 676.000 espectadores, bajando casi dos puntos en solo 7 días.

La noche también dejó el regreso de 'Órbita Laika' a La 2, que arrancó temporada con un 3,3% y 361.000 espectadores, mientras que en laSexta, 'Servicio Secreto', con Alberto Chicote, firmó un 4,7% de share y 388.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' registró un 11,6% y 1.295.000 espectadores con Borja Sémper como invitado. En La 1, 'La Revuelta' reunió a Jordi Évole y David Broncano y anotó un 10,8% de cuota con 1.194.000 espectadores.

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