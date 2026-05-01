Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones andaluzasRodaliesGinestàPeste porcinaEl tiempoFlotilla GazaPapa León XIVLeche PascualJuicio KitchenMessiCentros comerciales
instagramlinkedin

Jueves 30 de abril

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' no falla y lidera el jueves mientras 'Se nos ha ido de las manos' mejora en La 1

El reality de Telecinco vuelve a imponerse en el prime time, con subida del formato de Carles Tamayo y bajada de la ficción de Antena 3.

'Supervivientes' y 'Se nos ha ido de las manos'

'Supervivientes' y 'Se nos ha ido de las manos' / RTVE/Telecinco

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Supervivientes' volvió a liderar la noche del jueves en Telecinco. La gala del reality alcanzó un 14,6% de cuota de pantalla y reunió a 912.000 espectadores, manteniéndose como la opción más fuerte de su franja.

En La 1, 'Se nos ha ido de las manos' mejoró respecto a su estreno de la semana pasada y subió hasta el 9,2% de share con 790.000 espectadores. Al mismo tiempo, la ficción 'A qué estás esperando', en Antena 3, se quedó con un 7,9% de cuota y 676.000 espectadores, bajando casi dos puntos en solo 7 días.

La noche también dejó el regreso de 'Órbita Laika' a La 2, que arrancó temporada con un 3,3% y 361.000 espectadores, mientras que en laSexta, 'Servicio Secreto', con Alberto Chicote, firmó un 4,7% de share y 388.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' registró un 11,6% y 1.295.000 espectadores con Borja Sémper como invitado. En La 1, 'La Revuelta' reunió a Jordi Évole y David Broncano y anotó un 10,8% de cuota con 1.194.000 espectadores.

Noticias relacionadas

*En elaboración...

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una investigación asocia la microbiota intestinal con casos más graves de hígado graso
  2. Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
  3. Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
  4. El Hospital de Sant Pau permite acompañar a los niños al quirófano hasta la anestesia e incorpora coches eléctricos en el circuito
  5. Ictus, traumatismos, lesión medular... los intensivistas apuestan por crear Neuro-UCI para tratar a pacientes 'especialmente complejos
  6. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  7. Barcelona recupera la luz tras un apagón que ha afectado a 90.000 clientes
  8. Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad

'Supervivientes' no falla y lidera el jueves mientras 'Se nos ha ido de las manos' mejora en La 1

'Supervivientes' no falla y lidera el jueves mientras 'Se nos ha ido de las manos' mejora en La 1

Renuncia el director de la cárcel de Figueres después del suicidio de tres internos este año

Renuncia el director de la cárcel de Figueres después del suicidio de tres internos este año

La Policía de Israel detiene a un hombre por empujar y patear a una monja a plena luz del día en Jerusalén

La Policía de Israel detiene a un hombre por empujar y patear a una monja a plena luz del día en Jerusalén

Calendario lunar mayo 2026: ¿qué fase de la luna hay hoy?

Calendario lunar mayo 2026: ¿qué fase de la luna hay hoy?

El 'escudo vasco' frente al fuego que se mantiene vivo para esquivar incendios este verano

El 'escudo vasco' frente al fuego que se mantiene vivo para esquivar incendios este verano

Expulsión de 21 reincidentes a Colombia y Perú

Viladecans saca a concurso el proyecto de reforma de sus históricos cines Lauren

Viladecans saca a concurso el proyecto de reforma de sus históricos cines Lauren

Porsche amplía la gama con el Cayenne Coupé Electric de hasta 1.156 CV

Porsche amplía la gama con el Cayenne Coupé Electric de hasta 1.156 CV