Antena 3 cierra abril como líder, mientras Cuatro consigue adelantar a laSexta por la mínima

Abril ha confirmado una tendencia que ya no parece puntual, sino plenamente asentada: Antena 3 sigue dominando sin discusión el panorama televisivo. La cadena de Atresmedia ha cerrado el mes con un 12,6% de cuota, exactamente el mismo dato que en marzo, y encadena ya 21 victorias mensuales consecutivas. Además de mantener el liderato en el conjunto del día, también ha sido la opción más vista en las dos franjas más codiciadas, la sobremesa y el prime time, con una ventaja de un punto sobre La 1.

Ese dominio vuelve a sostenerse sobre una parrilla diaria muy sólida, con 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', 'La ruleta de la suerte', 'Sueños de libertad', 'Pasapalabra', 'El Hormiguero' y los informativos como principales pilares. De hecho, 'Sueños de libertad' ha firmado su mejor mes histórico con un 14,5%, 'Antena 3 Noticias 1' ha marcado su mejor abril en veinte años con un 23,1% y 'El Hormiguero' se mantiene como el programa más visto de la televisión. En prime time, el regreso de 'Tu cara me suena' ha sido otra de las grandes fortalezas del mes, con un 20,6% de media en viernes.

La 1, por su parte, cierra abril con un 11,6% y mantiene la segunda plaza. Aunque baja tres décimas respecto a marzo e iguala su peor dato del curso, sigue viviendo su mejor momento en más de diez años. No solo firma su mejor abril desde 2012, sino que encadena ya ocho meses por encima del 11% y doce consecutivos por delante de Telecinco. La pública ha encontrado especial fortaleza en la mañana y en la tarde, impulsada por espacios como 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'La Promesa' y 'Aquí la tierra'. Eso sí, en el prime time ha tenido más problemas de los esperados con 'MasterChef 14', la recta final de 'Top Chef', el salto de 'Al cielo con ella' a La 1, aunque con algunas alegrías como 'Barrio Esperanza'.

Muy distinta es la situación de Telecinco. La cadena anota un 9,1% y cumple un año entero instalada en la tercera posición. Ni siquiera la presencia de 'Supervivientes 2026' y 'La isla de las tentaciones 10' ha conseguido frenar esa caída, aunque ambos realities siguen salvando sus noches principales, con grandes datos para ambos. Más allá de ellos, pocos formatos aportan oxígeno real a la cadena, con 'El programa de Ana Rosa' como uno de los pocos espacios que resiste con cierta firmeza, así como '¡De viernes!', que aguanta el tirón de 'Tu cara me suena'.

La pelea más ajustada del mes ha vuelto a estar entre Cuatro y laSexta, y esta vez ha caído del lado de Mediaset. Cuatro ha cerrado abril con un 6%, apenas una centésima por encima del 5,99% de laSexta. Ese margen microscópico le basta, sin embargo, para recuperar una victoria mensual que refuerza su buen arranque de año. La cadena vuelve a apoyarse en 'Horizonte', 'En boca de todos', 'Todo es mentira' y 'Cuarto milenio', mientras laSexta acusa especialmente sus problemas en el prime time. A pesar de la estabilidad de 'Aruser@s', 'Al rojo vivo', 'Lo de Évole' o 'El Intermedio', sus nuevos estrenos nocturnos no han arrancado con buen pie, desde 'Servicio secreto by Chicote' y 'La noche de Aimar' hasta la segunda semana de 'Cara al Show' de Marc Giró.

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Así, abril deja una foto muy clara: Antena 3 sigue muy por delante del resto, La 1 consolida su mejor etapa en años, Telecinco profundiza en su crisis y Cuatro vuelve a ganarle por la mínima a laSexta. Un mapa cada vez más definido en el que solo la batalla por el cuarto puesto parece realmente abierta.