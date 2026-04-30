RTVE sigue confiando en Pepa Bueno y salta a otro programa más allá del Telediario

Pepa Bueno da un nuevo paso en RTVE con el estreno de ‘La Semana’, un videopodcast de actualidad y análisis que nace con vocación de explicar los grandes temas desde una mirada pausada. El formato se lanza este jueves 30 de abril con un primer capítulo centrado en la reconfiguración del orden mundial, la figura de Donald Trump y el impacto de la guerra en Oriente Próximo, que ya alcanza los dos meses desde el inicio de la Operación Furia Épica contra Irán.

La primera entrega contará con Inés Arco, investigadora del CIDOB, y Juan Tato, jefe de Internacional de RNE, para desgranar qué está ocurriendo en el tablero geopolítico y cómo las decisiones de Estados Unidos, Irán y otros actores internacionales están condicionando el papel de la Unión Europea. “Llevamos cuatro meses de 2026 y el mundo es un hervidero, con un claro protagonista: el presidente Donald Trump. Pero, ¿está creando un nuevo orden internacional o es un acelerador de una tendencia ya iniciada?”, plantea Pepa Bueno en el arranque del programa.

El equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE también accede al Centro Aéreo de Operaciones Combinadas de la OTAN en España, una de las bases estratégicas de la Alianza Atlántica en Europa. Desde allí se vigila el espacio aéreo del sur del continente, desde Portugal hasta Turquía, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio y por el refuerzo de las operaciones de defensa y disuasión de la OTAN. “El concepto de seguridad que aplicamos aquí es la capa más lejana, la capa que el ciudadano no ve”, explica el teniente general Juan Sánchez de Lara.

‘La Semana’ también abordará el aumento del miedo social a nuevos conflictos y al uso de armas nucleares, así como el crecimiento de negocios vinculados a esa preocupación, como la construcción de búnkeres privados. El programa se detendrá además en el papel de las grandes tecnológicas de Silicon Valley y en su influencia dentro del Gobierno estadounidense, dentro de un escenario internacional cada vez más marcado por la fuerza, la injerencia y la incertidumbre.

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El nuevo formato estará disponible cada jueves en RTVE Play, RNE Audio, Radio 5 y otras plataformas digitales como YouTube o Spotify. RTVE presenta ‘La Semana’ como una propuesta que combina radio y televisión para recuperar el análisis, la conversación y el contexto en un entorno informativo dominado por la urgencia.