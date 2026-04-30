'Mask Singer' desenmascaró a un colaborador de 'El Chiringuito' y Ana Milán reconoció a su "cuñada"

'Mask Singer' emitió anoche su cuarta gala de la actual temporada y volvió a desenmascarar a dos famosos. Las 4 máscaras supervivientes del Grupo B se enfrentaron y las 3 incorporaciones nuevas también tuvieron que luchar entre ellas. Al final, un colaborador de 'El Chiringuito' y la "cuñada" de Ana Milán resultaron descubiertos.

Como decimos, primero el programa recibió a los salvados del Grupo B en la gala 2: Pizza, Clavel, Bocata de calamares y Jirafa. La primera, Pizza llegó con una nueva pista que la relacionaba con Pedro Piqueras y después se ha subido al escenario para cantar Voyage, voyage.

Después, llegó el turno de Clavel, que se ha atrevido con el temazo Wrecking Ball de Miley Cyrus. La potencia vocal de la máscara hicieron a Ruth Lorenzo dirigirse hasta el delatador, convencida de que Rosa López era quien se encontraba debajo. Sin embargo, su error le restó 2 puntos a su casillero, que estaba aún sin estrenar.

Por último, Bocata de Calamares interpretó Princesas y Jirafa hizo lo propio con No puedo vivir sin ti. Tras las votaciones del público, el bocadillo madrileño fue elegido para desvelar su identidad y sorprendió a todos cuando se descubrió que debajo estaba Tomás Roncero, uno de los colaboradores de 'El Chiringuito'.

La noche continuó con la llegada de las Wild Cards. Planta carnívora cautivó desde el primer momento siendo capaz de atreverse con algunas frases en italiano para cambiar luego al español. En el escenario ha interpretado Madrid City.

Tras ella, llegaron Tortuga con una pista sobre su relación con Raffaella Carrà y ha cantado al ritmo de Fiesta Pagana; por último, Mejillón puso el broche a la noche al ritmo de Lady Gaga y su Last Dance.

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Tras las votaciones, Planta carnívora fue la elegida para quitarse la máscara y gracias a eso, Ana Milán inauguró su marcador. La investigadora había apostado por su "cuñada y amiga" Cayetana Guillén Cuervo, que resultó estar debajo de la máscara.