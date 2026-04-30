Jordi Évole acusa a TVE de copiar a laSexta y Broncano le devuelve el zasca: "Marc Giró estaba aquí"

Jordi Évole acudió esta noche a 'La revuelta' siendo el primer rostro de Atresmedia en desembarcar en el formato de David Broncano en TVE. Desde el primer momento, Broncano y Évole jugaron con este jugoso movimiento y además se intercambiaron varios zascas.

Nada más recibir al periodista, Broncano le preguntó sin rodeos si Atresmedia estaba al tanto de su visita: "¿Has avisado?", ha preguntado. "Sí", respondió Évole. "¿A quién?", quiso saber el showman de TVE. "A José Antonio Antón, le dije que quería venir y no ha puesto problema".

"Quizás sea un día en el que las relaciones comiencen a normalizarse", apuntó Broncano. "Yo las he tenido normalizadas siempre", respondió Évole. "Pero hay tensiones", insistió Broncano, que se llevó un zasca del presentador de laSexta: "Si TVE está copiando toda la programación de laSexta...", dijo el catalán.

Sin embargo, Broncano devolvió el golpe recordando el fichaje que Atresmedia hizo a principios de año: "Al revés, se han llevado ellos a Marc Giró. Marc Giró estaba aquí", comentó. "Eso ha sido un acierto", reconoció Jordi Évole, que añadió que "esto debería ser más normal que lo que es. No debería ser noticia que yo esté en un programa de 'La revuelta', pero pasa poco", admitió.

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Además, Évole aprovechó para promocionar 'Sidosa', el documental sobre el VIH de Eduardo Casanova y además, también aprovechó para hablar de la entrevista que hará al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz este domingo.