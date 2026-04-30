Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AldamaFlotillaAvionesTiempo CatalunyaEstados UnidosCasa TarradellasTrumpPutinMamarazzisBegoña GómezERE Mediapro
instagramlinkedin

Miércoles 29 de abril

Audiencias TV ayer | Aimar Bretos y José Luis Sastre se estrenan flojos, mientras 'Mask Singer' se impone a 'Barrio Esperanza'

Antena 3 se impone en el prime time mientras La 1 mantiene el pulso con su serie.

Aimar Bretos y José Luis Sastre

Aimar Bretos y José Luis Sastre / Atresmedia/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Mask Singer' volvió a liderar la noche del miércoles en Antena 3. El formato alcanzó un 12,8% de cuota de pantalla y reunió a 826.000 espectadores, imponiéndose en el prime time frente al resto de ofertas.

En La 1, 'Barrio Esperanza' mantuvo el tipo en su tercera semana con un 11,2% de share y 864.000 espectadores, quedándose como una de las principales alternativas de la noche.

Telecinco se quedó por debajo del doble dígito con 'First Dates Gourmet', que firmó un 9,7% de cuota y 535.000 espectadores, a la vez que en Cuatro, el estreno de la nueva temporada de '100% únicos', con Daniel Guzmán, alcanzó un 5,9% y 451.000 espectadores al recibir a David Bustamante y Ana Rosa Quintana como invitados.

La noche también dejó dos estrenos que no llegaron en la mejor forma. En laSexta, 'La noche de Aimar' debutó en el prime time de laSexta con un 4% de share y 274.000 espectadores. Por su parte, José Luis Sastre aterrizó en La 2 con 'El juicio', que anotó un 2,8% de cuota y 288.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.145.000 (9,2%)

Barrio Esperanza: 864.000 (11,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.616.000 (12,9%)

Mask Singer: 826.000 (12,8%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.117.000 (9,1%)

First dates gourmet: 535.000 (9,7%)

laSexta

El intermedio: 837.000 (6,7%)

La noche de Aimar: 274.000 (4%)

Cuatro

First dates: 511.000 (4,5%)

Horizonte: 921.000 (7,4%)

100% únicos: 451.000 (5,9%)

La 2

Trivial pursuit: 602.000 (4,2%)

Cifras y letras: 776.000 (5,6%)

El juicio: 288.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

España de barrio: 247.000 (6%)

Barrio esperanza: 99.000 (4,6%)

Antena 3

Mask Singer. Detrás de la máscara: 307.000 (10,8%)

Mask Singer: 147.000 (7,8%)

laSexta

Equipo de investigación: 81.000 (3,4%)

Cuatro

100% únicos: 139.000 (4,3%)

En el punto de mira: 60.000 (3,5%)

La 2

Cine “Con la pata quebrada”: 73.000 (1,6%)

La antorcha de los éxitos: 42.000 (2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 721.000 (8,8%)

Valle Salvaje: 722.000 (10,3%)

La Promesa: 843.000 (12,2%)

Malas lenguas: 726.000 (9,5%)

Aquí la Tierra: 1.040.000 (11,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.178.000 (13,8%)

Y ahora, Sonsoles: 771.000 (10,8%)

Pasapalabra: 1.717.000 (19,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 644.000 (8,1%)

El diario de Jorge: 655.000 (9,4%)

¡Allá tú!: 844.000 (9,7%)

laSexta

Zapeando: 479.000 (5,7%)

Más vale tarde: 406.000 (5,7%)

laSexta clave: 520.000 (4,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 573.000 (7,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 419.000 (6%)

La 2

Saber y ganar: 629.000 (7%)

Grandes documentales: 237.000 (3%)

Malas lenguas: 452.000 (6,5%)

Sukha: 147.000 (1,9%)

Trivial pursuit: 221.000 (2,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 369.000 (17,2%)

Mañaneros 360: 516.000 (15,8%)

Mañaneros 360: 892.000 (11,1%)

Antena 3

Espejo público: 318.000 (11,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 734.000 (15,3%)

La ruleta de la suerte: 1.538.000 (21,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 196.000 (10,1%)

El programa de AR: 328.000 (13,1%)

Vamos a ver: 358.000 (10,1%)

El precio justo: 662.000 (10%)

laSexta

Aruser@s: 314.000 (13,3%)

Al rojo vivo: 307.000 (8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1%)

Alerta cobra: 10.000 (0,5%)

Alerta cobra: 33.000 (1,6%)

Alerta cobra: 62.000 (2,6%)

En boca de todos: 253.000 (7,7%)

La 2

Flash moda: 17.000 (1,2%)

Espacios naturales espectaculares: 42.000 (2,1%)

Página2: 40.000 (1,8%)

Aquí hay trabajo: 30.000 (1,2%)

La aventura del saber: 23.000 (1%)

Zoom tendencias: 52.000 (2,1%)

Las cuatro esquinas del plato: 54.000 (2%)

El western de La 2 “El jinete solitario (2008)”: 100.000 (2,8%)

El cazador: 117.000 (2%)

El cazador: 165.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.293.000 (24,7%)

Telediario 1: 1.260.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 15h: 932.000 (10,1%)

Noticias Cuatro 1: 538.000 (7,7%)

laSexta Noticias 14h: 597.000 (7,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.965.000 (17,6%)

Telediario 2: 1.277.000 (11,6%)

laSexta Noticias 20h: 596.000 (7,1%)

Informativos Telecinco 21h: 654.000 (6%)

Noticias Cuatro 2: 430.000 (5,2%)

Matinal

Telediario matinal: 154.000 (19,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 124.000 (14,4%)

El Matinal (Telecinco): 118.000 (9,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,1%), Telecinco (9%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).

TEMAS

  1. Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
  2. Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
  3. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  4. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  5. Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
  6. Rivas, el municipio de IU que creció muy rápido (con 10.178 chalés y 5.669 piscinas) y congeló la construcción: 'Los jóvenes no encuentran casa
  7. Las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado ven 'muy poco probable' que sus lesiones anales fueran por estreñimiento
  8. La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números

Vídeo difundido por el Ministerio de Exteriores de Israel en el que aparecen activistas de la Flotilla haciendo acrobacias

Precio de la gasolina y diésel hoy, 30 de abril en España por la Guerra de Irán: sigue la escalada de los carburantes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 30 de abril en España por la Guerra de Irán: sigue la escalada de los carburantes

La escalada del petróleo hasta los 126 dólares golpea al Ibex 35 con un descenso del 6%

La escalada del petróleo hasta los 126 dólares golpea al Ibex 35 con un descenso del 6%

Al menos ocho mineros sepultados en el derrumbe de una mina en el Lejano Oriente de Rusia

Al menos ocho mineros sepultados en el derrumbe de una mina en el Lejano Oriente de Rusia

Moda, arte y negocio: ESIC University e Istituto Marangoni impulsan el sector de la moda y el lujo en España con una alianza histórica anunciada en el Museo del Prado

Moda, arte y negocio: ESIC University e Istituto Marangoni impulsan el sector de la moda y el lujo en España con una alianza histórica anunciada en el Museo del Prado

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Motorola presenta tres nuevos dispositivos plegables tipo flip en la familia razr

Motorola presenta tres nuevos dispositivos plegables tipo flip en la familia razr

La economía española crece un 0,6% en el primer trimestre pese al impacto de la guerra en Irán

La economía española crece un 0,6% en el primer trimestre pese al impacto de la guerra en Irán