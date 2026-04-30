Audiencias TV ayer | Aimar Bretos y José Luis Sastre se estrenan flojos, mientras 'Mask Singer' se impone a 'Barrio Esperanza'

'Mask Singer' volvió a liderar la noche del miércoles en Antena 3. El formato alcanzó un 12,8% de cuota de pantalla y reunió a 826.000 espectadores, imponiéndose en el prime time frente al resto de ofertas.

En La 1, 'Barrio Esperanza' mantuvo el tipo en su tercera semana con un 11,2% de share y 864.000 espectadores, quedándose como una de las principales alternativas de la noche.

Telecinco se quedó por debajo del doble dígito con 'First Dates Gourmet', que firmó un 9,7% de cuota y 535.000 espectadores, a la vez que en Cuatro, el estreno de la nueva temporada de '100% únicos', con Daniel Guzmán, alcanzó un 5,9% y 451.000 espectadores al recibir a David Bustamante y Ana Rosa Quintana como invitados.

La noche también dejó dos estrenos que no llegaron en la mejor forma. En laSexta, 'La noche de Aimar' debutó en el prime time de laSexta con un 4% de share y 274.000 espectadores. Por su parte, José Luis Sastre aterrizó en La 2 con 'El juicio', que anotó un 2,8% de cuota y 288.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.145.000 (9,2%)

Barrio Esperanza: 864.000 (11,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.616.000 (12,9%)

Mask Singer: 826.000 (12,8%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.117.000 (9,1%)

First dates gourmet: 535.000 (9,7%)

laSexta

El intermedio: 837.000 (6,7%)

La noche de Aimar: 274.000 (4%)

Cuatro

First dates: 511.000 (4,5%)

Horizonte: 921.000 (7,4%)

100% únicos: 451.000 (5,9%)

La 2

Trivial pursuit: 602.000 (4,2%)

Cifras y letras: 776.000 (5,6%)

El juicio: 288.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

España de barrio: 247.000 (6%)

Barrio esperanza: 99.000 (4,6%)

Antena 3

Mask Singer. Detrás de la máscara: 307.000 (10,8%)

Mask Singer: 147.000 (7,8%)

laSexta

Equipo de investigación: 81.000 (3,4%)

Cuatro

100% únicos: 139.000 (4,3%)

En el punto de mira: 60.000 (3,5%)

La 2

Cine “Con la pata quebrada”: 73.000 (1,6%)

La antorcha de los éxitos: 42.000 (2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 721.000 (8,8%)

Valle Salvaje: 722.000 (10,3%)

La Promesa: 843.000 (12,2%)

Malas lenguas: 726.000 (9,5%)

Aquí la Tierra: 1.040.000 (11,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.178.000 (13,8%)

Y ahora, Sonsoles: 771.000 (10,8%)

Pasapalabra: 1.717.000 (19,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 644.000 (8,1%)

El diario de Jorge: 655.000 (9,4%)

¡Allá tú!: 844.000 (9,7%)

laSexta

Zapeando: 479.000 (5,7%)

Más vale tarde: 406.000 (5,7%)

laSexta clave: 520.000 (4,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 573.000 (7,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 419.000 (6%)

La 2

Saber y ganar: 629.000 (7%)

Grandes documentales: 237.000 (3%)

Malas lenguas: 452.000 (6,5%)

Sukha: 147.000 (1,9%)

Trivial pursuit: 221.000 (2,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 369.000 (17,2%)

Mañaneros 360: 516.000 (15,8%)

Mañaneros 360: 892.000 (11,1%)

Antena 3

Espejo público: 318.000 (11,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 734.000 (15,3%)

La ruleta de la suerte: 1.538.000 (21,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 196.000 (10,1%)

El programa de AR: 328.000 (13,1%)

Vamos a ver: 358.000 (10,1%)

El precio justo: 662.000 (10%)

laSexta

Aruser@s: 314.000 (13,3%)

Al rojo vivo: 307.000 (8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1%)

Alerta cobra: 10.000 (0,5%)

Alerta cobra: 33.000 (1,6%)

Alerta cobra: 62.000 (2,6%)

En boca de todos: 253.000 (7,7%)

La 2

Flash moda: 17.000 (1,2%)

Espacios naturales espectaculares: 42.000 (2,1%)

Página2: 40.000 (1,8%)

Aquí hay trabajo: 30.000 (1,2%)

La aventura del saber: 23.000 (1%)

Zoom tendencias: 52.000 (2,1%)

Las cuatro esquinas del plato: 54.000 (2%)

El western de La 2 “El jinete solitario (2008)”: 100.000 (2,8%)

El cazador: 117.000 (2%)

El cazador: 165.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.293.000 (24,7%)

Telediario 1: 1.260.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 15h: 932.000 (10,1%)

Noticias Cuatro 1: 538.000 (7,7%)

laSexta Noticias 14h: 597.000 (7,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.965.000 (17,6%)

Telediario 2: 1.277.000 (11,6%)

laSexta Noticias 20h: 596.000 (7,1%)

Informativos Telecinco 21h: 654.000 (6%)

Noticias Cuatro 2: 430.000 (5,2%)

Matinal

Telediario matinal: 154.000 (19,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 124.000 (14,4%)

El Matinal (Telecinco): 118.000 (9,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,1%), Telecinco (9%), laSexta (6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,6%).

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Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).