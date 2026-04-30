'La noche de Aimar'
Aimar Bretos llegó a laSexta rompiendo tabús sobre el pene y con un aviso de José Sacristán a los jóvenes: "No tienen ni puta idea"
El periodista estrenó su programa entrevistando al veterano actor, a Juan Diego Botto y con un debate final
Aimar Bretos aterrizó en el prime time de laSexta con el estreno de 'La noche de Aimar' que no dejó indiferente a nadie. El periodista, acostumbrado a las distancias cortas de la SER, logró que sus invitados se mojasen en temas tan dispares como la anatomía masculina y el peligro de los totalitarismos, dejando titulares interesantes.
Uno de los momentos más comentados de la noche llegó de la mano de la Dra. Blanca Madurga. La uróloga y andróloga no se cortó al analizar los complejos que siguen rodeando a la sexualidad masculina en pleno siglo XXI. Según la especialista, existe un temor real a llamar a las cosas por su nombre: "Hay pacientes que usan eufemismos como 'cosita' o 'cosa' en la consulta", confesó ante la sorpresa de Bretos.
Madurga puso el foco en cómo el consumo de pornografía desde edades tan tempranas (a partir de los 9 años en España) está distorsionando la realidad de los más jóvenes: por un lado, la falsa percepción, es decir, ""Creen que lo normal son los penes del porno, ¡por eso son actores porno!"; y por otro, las cifras reales a través de datos clínicos. "La media en España en erección se sitúa en los 16 centímetros, mientras que en reposo (estiramiento máximo) oscila entre los 8 y 10 centímetros".
Anteriormente, en las entrevistas, el veterano actor José Sacristán fue el primero en sentarse frente a Aimar para analizar un dato que pone los pelos de punta: el 24% de los jóvenes de entre 18 y 30 años cree que una dictadura puede ser preferible a una democracia.
La reacción del intérprete fue tan cruda como contundente: "Esos muchachos no tienen ni puta idea de lo que es una dictadura", sentenció sin miramientos. Sacristán, lejos de quedarse en la crítica fácil, lanzó un dardo también hacia su propio sector: "Me planteo qué hemos hecho la gente de izquierdas y hasta qué punto nos hemos ido equivocando en mensajes. La información que reciben es de una parte interesada", zanjó el entrevistado, preocupado por el cada vez mayor calado del discurso de la ultraderecha.
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