Sonsoles Ónega sale en defensa de Ana Obregón tras las palabras de Yolanda Ramos: “Muy desagradecida”

Sonsoles Ónega ha salido en defensa de Ana Obregón después de las últimas declaraciones de Yolanda Ramos. La humorista volvió a referirse a la polémica que generaron sus comentarios sobre las influencers invitadas a la gala de los Goya y, al intentar matizar su postura, acabó mencionando directamente a Obregón y sus conocidos posados veraniegos.

“Hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos de personajes que no hacían nada y le pagaban un pastón. Al menos estos se lo curran”, afirmó Yolanda Ramos ante los medios, confirmando después que se refería a Ana Obregón. La actriz añadió que prefería “ver a una tía joven que se lo está currando y gana millones antes que a jóvenes de becarios hasta los 36”, en un intento de defender el trabajo de las creadoras de contenido tras las críticas recibidas.

El asunto llegó este martes a la mesa de crónica social de ‘Y ahora Sonsoles’, donde Sonsoles Ónega no entendió por qué Ramos había introducido a Ana Obregón en una polémica que, en principio, no tenía relación con ella: "Yolanda, chica, si esto forma parte de la historia de España". Varios colaboradores recordaron que los posados estivales de Obregón formaban parte de una dinámica habitual con la prensa del corazón y apuntaron que no se trataba de sesiones pagadas, sino de acuerdos con los fotógrafos para intentar rebajar la presión mediática durante el verano.

El programa también recuperó las imitaciones que Yolanda Ramos hizo de Ana Obregón en ‘Homo Zapping’, uno de los trabajos más recordados de la cómica en televisión. Fue entonces cuando Ónega lanzó su reproche más claro: “Pues, voy a decir una cosa, muy desagradecida Yolanda Ramos, porque ha hecho carrera imitando a Ana Obregón”.

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La tensión entre ambas no es nueva. En 2019, Yolanda Ramos y Ana Obregón coincidieron en ‘MasterChef Celebrity’ y la humorista volvió a imitarla delante de ella, provocando un momento incómodo en el talent culinario. Años después, el nuevo comentario de Ramos ha reabierto una vieja fricción televisiva que Sonsoles Ónega no ha dejado pasar desde el plató de Antena 3.