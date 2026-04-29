‘Pasapalabra’ anuncia castings presenciales para encontrar nuevos concursantes tras el gran duelo de Rosa y Manu

‘Pasapalabra’ vuelve a abrir sus puertas a nuevos concursantes. Tras cerrar a principios de año el largo duelo entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual, el concurso presentado por Roberto Leal continúa buscando perfiles capaces de asentarse en las sillas azul y naranja y convertirse en los próximos grandes protagonistas del rosco.

El propio Roberto Leal anunció las dos nuevas convocatorias presenciales del casting. La primera tendrá lugar este miércoles 29 de abril en Madrid, en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense, situada en la Plaza de Ciencias, 1. Las pruebas se celebrarán entre las 10:00 y las 18:00 horas en las aulas magnas M1 y M2.

La segunda cita será en Barcelona. En este caso, los aspirantes deberán acudir el lunes 11 de mayo al Museo Tàpies, en el Carrer d’Aragó, 255. El horario previsto será de 10:30 a 18:00 horas, una franja en la que los seguidores del formato podrán intentar demostrar si tienen nivel suficiente para enfrentarse a las 25 definiciones de ‘El Rosco’.

El programa ha recalcado además que no será necesario completar ningún formulario ni realizar una inscripción previa para participar en ninguno de los dos castings. Bastará con acudir directamente a las convocatorias anunciadas por el concurso de Antena 3.

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Con esta nueva búsqueda de aspirantes, ‘Pasapalabra’ intenta encontrar al próximo tándem capaz de sostener la tensión diaria por el bote, como ya ocurrió con otros concursantes muy recordados del formato, entre ellos Rosa Rodríguez, Óscar Díaz o Rafa Castaño.