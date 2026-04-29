Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, participará en su primer reality: todos los detalles y concursantes de 'La caja amarilla'

Antena 3 ya ha arrancado las grabaciones de 'La Caja Amarilla', su nueva apuesta de entretenimiento basada en 'The Box', uno de los formatos internacionales más rápidos en expandirse desde su estreno en 2025. La versión española estará presentada por Manel Fuentes y reunirá a doce rostros conocidos de ámbitos muy distintos, desde la televisión y la música hasta el deporte, la moda o las redes sociales. Pero si hay un bombazo que Antena 3 ha guardado con discreción es que Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, será una de las participantes, convirtiéndose en su primer reality en televisión.

El casting del programa ya está cerrado y mezcla perfiles muy reconocibles con nombres más inesperados, pues junto a Juls, los concursantes serán Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago. Todos ellos tendrán que convivir mientras se enfrentan a pruebas de las que no sabrán nada hasta el momento de salir de sus cajas.

Ese es precisamente el gran gancho del formato. En cada entrega, los participantes se encontrarán de golpe con un desafío inesperado, sin instrucciones previas, sin contexto y sin pistas sobre lo que les espera. La mecánica combinará pruebas individuales, retos grupales y un duelo final que decidirá quién abandona la competición cada semana. En la última entrega, cuatro concursantes lucharán por el premio final de 50.000 euros.

Antena 3 presenta 'La Caja Amarilla' como una mezcla entre reality y game show, con una base de convivencia que servirá también para alimentar alianzas, tensiones y estrategias. Es decir, no se tratará solo de superar pruebas, sino también de resistir en una dinámica de grupo donde cada movimiento puede acabar pesando.

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En la adaptación española, Atresmedia producirá el formato junto a Fremantle España. Con este movimiento, la cadena refuerza su estrategia de seguir sumando grandes títulos de entretenimiento a una cartera en la que ya figuran marcas muy potentes del mercado internacional, y con un casting de personajes potentes, algunos bastante desconocidos para el gran público.