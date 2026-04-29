Juanra Bonet rompe su silencio y explica su salto de Atresmedia a Mediaset: “Se estaba acabando un ciclo hacía tiempo”

Juanra Bonet ha explicado en ‘La ventana de la tele’, de Cadena SER, cómo ha vivido su cambio de Atresmedia a Mediaset tras ponerse al frente de ‘¡Allá tú!’. El presentador quiso restar dramatismo a su salto de cadena y lo situó dentro del funcionamiento habitual del sector: “Mira, hay tres cadenas generalistas y entonces los presentadores que tenemos un trabajo más o menos continuado pues estamos en contacto con las cadenas generalistas de una manera o de otra con mucha educación y cortesía”.

Bonet reconoció que su etapa en Atresmedia estaba llegando a su fin cuando apareció la posibilidad de incorporarse al concurso de Telecinco. “Entonces en Atresmedia se estaba acabando un ciclo hacía tiempo y da la casualidad de que surge la oportunidad de hacer este programa en Mediaset con la particularidad de que es la misma productora con la que he estado 10 años haciendo ‘Boom’, Gestmusic, la de Tinet”.

El presentador insistió en que una de las claves para aceptar el proyecto fue reencontrarse con un equipo muy conocido para él: “Entonces después de casi nueve años haciendo ‘Boom’ con ellos, con el mismo equipo, después estuve en ‘Tu cara me suena’ también participando, que me lo pasé pipa. Una década con ese equipo de personas y poder estar en el mismo plató, en el mismo comedor, con los mismos cámaras, el mismo equipo de producción prácticamente, las mismas caras”.

Por eso, Bonet aseguró que no ha sentido su llegada a Mediaset como un cambio brusco. “O sea, yo casi casi os podría decir, no he cambiado de trabajo ni de cadena, simplemente pone play otra persona, en otra continuidad”, afirmó, resumiendo así la sensación de continuidad que le ha acompañado en esta nueva etapa televisiva.

Noticias relacionadas

El conductor de ‘¡Allá tú!’ cerró su reflexión destacando el vínculo personal que mantiene con el equipo y con el propio formato: “Yo estoy con el mismo equipo de gente, el mismo animador de público, las señoras de público que me ven en ‘Boom’ son las mismas señoras que vienen a vernos a ‘Allá tú’. Entonces, claro, para mí era la sensación de seguir un poco en casa y hacer un programa que yo veía de pequeño, que tengo mucha suerte porque he hecho programas que de pequeño admiraba de casa”.