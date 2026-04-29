Isabel Pantoja se emociona al recordar a su hija Isa en un encuentro con fans en Perú: "Te pareces mucho"

Isabel Pantoja vivió un momento especialmente emotivo durante un encuentro con fans en Perú. La cantante recibió a una seguidora y, nada más verla de cerca, no pudo evitar acordarse de su hija Isa Pantoja por el parecido que encontró entre ambas. El vídeo fue emitido este miércoles en ‘Vamos a ver’, donde los colaboradores analizaron la reacción de la artista.

En las imágenes, Isabel Pantoja se dirige a la joven con una frase directa: “Te pareces mucho a mi hija”. Acto seguido, la abraza con afecto y vuelve a mirarla antes de insistir en el recuerdo que le había provocado: “Gracias corazón. ¡Ay, que se parece a mi niña!”. La tonadillera se emociona al verla y parece contener las lágrimas.

De vuelta al plató, Giovanna González subrayó el impacto que el momento había tenido en la cantante. “La cara que se le queda a Isabel, se nota que está en shock”, comentó la colaboradora tras ver la secuencia. La reacción abrió el debate sobre la relación entre Isabel e Isa, marcada en los últimos años por varios distanciamientos públicos.

Adriana Dorronsoro también interpretó el gesto como una muestra de que la artista sigue teniendo muy presente a su hija: “A mí me cuesta creer, cuando vea esta imagen de Isabel, que le da igual su hija, porque ese suspiro...”. Cristina Tárrega matizó entonces esa lectura: “Es que nadie ha dicho que le dé igual su hija. Es imposible que se diga eso, no es verdad. Otra cosa es que mida los tiempos y tenga sus enfrentamientos”.

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Patricia Pardo cerró la conversación con una reflexión dirigida a la propia Isabel Pantoja. La presentadora de ‘Vamos a ver’ apuntó que el cariño mostrado hacia una seguidora por recordarle a Isa también podría trasladarse a su relación real con ella: “Si le da un abrazo a una fan con tanta pasión porque se parece a su hija, se lo puede dar de verdad a su hija”, reprochando un poco la actitud que la cantante ha tenido hacia Isa.